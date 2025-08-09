Las mejores fiestas de los pueblos de Zamora, según Chat GPT

El verano es la época del año en la que se celebran más fiestas en los pueblos de la provincia de Zamora, aunque esto no es exclusivo del estío. En los demás meses también tienen lugar festividades y celebraciones muy destacadas que muestran la riqueza cultural de Zamora. Estas fiestas van desde rituales ancestrales hasta celebraciones religiosas y taurinas.

Como la provincia tiene una gran riqueza y variedad de fiestas, le hemos preguntado a Chat GPT que hiciera un listado con las mejores o más destacadas, y este es el ranking que ha elaborado la inteligencia artificial con la información aprendida hasta la fecha.

Zangarrón de Sanzoles (26 de diciembre)

Tradición pagana donde un personaje vestido con máscara y cencerros persigue a los vecinos en una mascarada ancestral.

Los Carochos de Riofrío de Aliste (enero)

Una mascarada invernal donde figuras en pieles y cencerros simbolizan el caos y la fertilidad. Auténtico rito viviente con profundo arraigo rural.

Toro Enmaromado en Benavente (junio)

Fiesta tradicional que marca el inicio de la temporada festiva con un toro enmaromado y encierros populares desde épocas medievales.

Las Victorias en Toro (San Agustín, finales de agosto)

Encierros y la famosa Fuente del Vino: un espectáculo taurino donde los mozos beben de una cuba mientras los toros corren alrededor.

Fiesta de la Vendimia en Toro (octubre)

Celebración regional del vino con desfiles de carros adornados, pregones, concursos y degustaciones. Declarada de Interés Turístico Regional.

Romería de la Hiniesta (Pentecostés)

Procesión desde Zamora capital hasta La Hiniesta con cofrades, gaitas y tamboriles, seguida de misa campestre y convivencia.

Cristo de las Batallas en Toro (Pentecostés)

Romería religiosa con comida al aire libre y actos en honor al Cristo, junto al río Duero.

Romerías de primavera

Varios pueblos celebran tradiciones como los Mayos (colocar un árbol en la plaza), La Luz (romería en la raya con Portugal), o el Cristo de Morales con rosquillas y productos locales.

Fiesta del Atenazador en San Vicente de la Cabeza (11 de agosto)

Única mascarada estival al estilo alistano, donde un personaje solicita las ofrendas casa por casa.