Hallazgos en el yacimiento romano de Rabanales: "El Castrico" tenía un plan urbanístico

La Asociación Científico Cultural Zamora-Protohistórica, presidida por Oscar Rodríguez, cerrará mañana domingo la exitosa campaña veraniega de excavaciones en el antiguo yacimiento arqueológico El Castrico afrontadas un año más, desde el pasado 21 de julio, con el apoyo del Ayuntamiento de Rabanales de Aliste y de la Fundación Fomento Hispania, dentro del proyecto de investigación Castrum Zoelarum que echaba a andar hace ya siete años, más concretamente en 2018, en el Castro de la Encarnación de Mellanes.

En el Castrico se iniciaron las excavaciones en 2021 y esta es ya la quinta campaña que ayer contó con la clásica jornada de puertas abiertas en las que estuvieron presentes el alcalde Santiago Moral Matellán y el director de las excavaciones Francisco Javier González de la Fuente.

González de la Fuente analizaba y valora positivamente los resultados en el sondeo cuatro: "Hemos excavado la estancia de una estructura alargada con varios niveles de suelo muy interesantes en estatigrafía y se han recuperado muchos materiales cerámicos, muchos más que en otras campañas, tanto bajo imperiales, los más modernos, como alto imperiales, los más antiguos. De esta manera se ha visto una interesante secuencia constructiva de mayor complejidad a lo anteriormente previsto lo cual implica un espacio muy usado a lo largo del tiempo".

El castro de Rabanales tenía plan urbanístico, según los hallazgos

En cuanto a la trinchera de arriba se han documentado estructuras compatibles o que comparten cronología con lo ya excavado en años anteriores confirmando que "en la parte alta del yacimiento hay una alta densidad de edificios, todos bien orientados, siguiendo un patrón urbanístico, que eso si es importante, decir que hay urbanización, un proyecto de planificación del espacio. Ha aparecido una curiosidad que es básicamente un suelo hecho a base de tégulas romanas dadas la vuelta, un espacio seguramente dedicado a la cocina, cosa que no habíamos documentado hasta ahora". Por otra parte se ha recuperado en general mucho paramento de variscita continuando con la idea de que allí se producía la talla de este mineral; vidrios, cerámicas tanto de mesa como de almacenaje, metales, alguna moneda y muchísimos clavos de las vigas o de las paredes. En este sentido "se ha cumplido con los objetivos que se plantearon y se ha descubierto alguna cosilla más que no se esperaba, por lo cual muy buena campaña de excavación".

En el sondeo de abajo que realmente nace de haber hecho una trinchera el año pasado "lo que hemos visto es que la parte baja del yacimiento sigue habiendo muchísima estructura, pero la realidad es que responden a una cronología algo más tardía, pensábamos que estábamos en el periodo alto imperial del I aproximadamente al siglo III pero que también en el IV tenemos contextos arqueológicos, lo cual alarga la vida del yacimiento y le reviste de un mayor interés".

Entre las novedades de este año ha estado la campaña de georradar (geofísica) en el Castro de la Encarnación y en El Castrico financiada a través del programa interreg por la Junta de Castilla y León con el objetivo de dar una lectura más amplia sobre la distribución de las estructuras en las zonas no excavadas de ambos yacimientos y en el entorno de la iglesia de San Salvador.

Los resultados previos del Castro de la Encarnación dan con estructuras de varias formas y tipos a lo largo de toda la zona prospectada "señalando que es un castro densamente habitado que como ya vimos en la excavación tiene más de una fase cronológica y es de mucho interés científico para la zona de Aliste". Una cartografía bastante referencial para todos estos castros alistanos que se conocen bastante poco y que completa mucho las intervenciones que se hicieron del 2118 al 2020.

En el Castrico todavía no se conocen los resultados. Se ha conjugado la técnica del georradar con arqueo magnetismo o paleo magnetismo que es otra forma de geofísica, para entendernos coloquialmente, mirar bajo el suelo sin abrir. Y no invasivas.

En la Plaza Mayor se ha rastreado la existencia nos solo de una necrópolis medieval que se conocía, y que todos los vecinos informan de hallazgos cuando se han hecho tuberías u obras, a la vez de ver si quedan restos de una hipotética iglesia más antigua que "entendemos que debió existir de la cual no quedan muchas evidencias, pero tampoco sabemos si está en la plaza donde está la de San Salvador. El asentamiento de la necrópolis debió asentarse por esa zona del pueblo".

En este caso concreto aparece mucho más material, se conservan mejor los muros de las estructuras, lo cual es una suerte. Es una campaña bastante exitosa en este sentido porque va cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado.

Hay que destacar el alto grado de socialización de los arqueólogos con los vecinos del pueblo participando en la vida diaria y en las fiestas: "integrados como unos más de Rabanales, nos acogen muy bien, nos tratan con mucho cariño y estamos muy agradecidos". Autoridades en particular y alistanos en general alaban y agradecen la labor de los arqueólogos y de Zamora Protohistórica porque "porque aparte de grandes profesionales son muy buena gente y con su labor nos ayudan a cada campaña a conocer nuestro pasado y a sentirnos aún más orgullosos de nuestros orígenes".

Para Santiago Moral Matellán, "como alcalde y como vecino quiero agradecer la constancia y labor de Zamora Protohistórica y de los arqueólogos que siempre contarán con nuestro apoyo, así como a la Fundación Fomento Hispania, Junta de Castilla y León y Diputación de Zamora".

