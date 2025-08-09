Animación de peñas, encierro y diversión en Villafáfila

Villafáfila celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, que acogen este fin de semana actividades deportivas, lúdicas y también taurinas. Diez días de diversión que dio comienzo ayer y se prolongará hasta el próximo domingo 17 con la celebración de San Roquito.

Este sábado comienza la programación a las siete con la inauguración de la exposición «El Tera Inspira», le sigue el XVII Cross Popular y hay prevista una animada noche con DJ Pelucas y DJ XOXI. Mientras que el domingo arranca con la recepción de caballistas a las 9 y un encierro por el campo. La fiesta continúa por la tarde con música en directo, flamenco y una noche de rumbas.

El lunes 11 se celebrará un partido de fútbol sala entre veteranos y el campeonato de parchís; la tarde del martes será para los más pequeños con canciones lúdicas en la Plaza Mayor, y por la noche, la Fiesta de Medios con DJ Jalio.

El pregón de fiestas llega este año el miércoles con la Peña jonkis a las 23 horas y comenzará después el desfile de peñas con charanga y una larga noche de música con DJ Tito. El jueves 14 varias citas musicales: canción española con Alberto Martín a las 20 horas y por la noche la velada estará animada por el grupo de rock Cañoneros y la macrodiscomóvil Fanática. Este día también la peña npi celebra su 25 Aniversario con música.

El viernes 15, día de Nuestra Señora de la Asunción, habrá misa y la fiesta comienza a las 18 horas con pasacalles de peñas, una colorida Holi Party, fuegos artificiales y la sesión de DJ Ray Castellano.

Ya el sábado 16, en honor a San Roque, habrá misa y procesión, seguida de celebraciones por el 40º aniversario de la Peña San Roque, música folk y conciertos en la Plaza Mayor hasta la madrugada con tributo al pop rock español con el grupo Efecto Retroactivo y la macrodiscoteca Zafiro. Las fiestas se despiden el domingo 17, con una misa, la Cena de la Chota y una última sesión de bailables.