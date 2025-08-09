Una Alfareruela sin apenas cacharros pierde la esencia alfarera en Pereruela

A juzgar por lo presentado este sábado en Pereruela de Sayago, Alfareruela 2025 se ha convertido más una feria "multisectorial" que una feria de alfarería, la esencia con la que nació hace 15 años cuando se auguraba un prometedor futuro de la mano del barro, el producto más genuino y singular, y sus artesanos. Cuando latía el propósito de conseguir una marca de calidad para la alfarería perigüelana.

Pero los hechos son incontestables, la participación de los alfareros locales ha ido descendiendo año a año hasta llegar a esta edición de Alfareruela con una presencia residual. Apenas cinco puestos de alfarería y cerámica, algunos de fuera, en esta edición donde lo más difícil era encontrar cacharros de Pereruela. Un objetivo que sí es posible en el Centro de Interpretación del Barro, donde el cronista oficial del pueblo, Ramón M. Carnero, realizó una visita guiada por las piezas y la historia de la actividad más señera de Pereruela y uno de los signos de identidad de la comarca sayaguesa.

"A falta de alfareros tenemos que buscar alternativas porque no podemos permitir que la feria desaparezca" apunta David Lagarejos, alcalde de Pereruela, quien en su discurso de presentación de la feria lamentó la ausencia de los artesanos locales.

Si apenas barro ni vasijas, la feria se ha solventado con puestos de productos de la tierra, aceite, embutidos, licores, vino, miel, hasta ropa u objetos de decoración. Una feria llamada "multisectorial" que se celebra este sábado bajo un sol de justicia.

La jornada se completa con la actuació del grupo de baile tradicional Los Alfares de Pereruela y comida en el frontón. Por la tarde está previsto un hinchable de agua para refrescar, demostracón de alfareros y talleres para niños, charanga BCB y actuación de flamenco con Carmen Ledesma (a las 22.30 horas) para coronar el dìa con una disco móvil.

Organzada por el Ayuntamiento de Pereruela, la feria cuenta con la colaboración de la Diputación y Caja Rural de Zamora.

