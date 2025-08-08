Vuelca una furgoneta en Mombuey

Un hombre de 50 años ha resultado herido con una brecha en la cabeza después de que la furgoneta que conducía volcara en la A-52, en el término municipal de Mombuey.

Tal y como ha informado el 112 Castilla y León, el accidente ha tenido lugar sobre las 5.00 horas de este viernes en el kilómetro 52 de la citada vía en dirección Galicia.

Hasta el lugar del suceso se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias – Sacyl.