Tres antiguos operarios del ayuntamiento, pregoneros en las fiestas de Alcañices

La villa de Alcañices se ha metido de lleno en las fiestas patronales en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción con un amplio, variado y magnífico programa de actos auspiciado por el Ayuntamiento que preside el alcalde David Carrión Galhardo. Por delante diez intensas jornadas para reafirmar a Alcañices como capital cultural y festiva de la Raya de España y Portugal.

El Ayuntamiento ha nombrado como ilustres pregoneros a Antonio García Fonseca, Luciano Rego Rivas y Jaime Calvo Argüello, tres alcañizanos de los más conocidos en el municipio rayano y en tierras alistanas pues durante muchos años se dedicaron en cuerpo y alma a sus pueblos y vecinos como empleados municipales dejando una huella imborrable entre sus vecinos. El pregón tradicional será el 14, a las 12 horas, a cargo de la alguacila Cristina Aguiar Fuentes.

El pregón de las fiestas como ya es tradición tendrá lugar en los jardines del patio del antiguo convento de la Orden Tercera de San Francisco, junto a la iglesia de la Virgen de la Salud, el día 12 de agosto, entorno a las 21 horas. Tras el acto tendrá lugar una cena de acompañamiento a los pregoneros en el restaurante Mesón Alistano de Alcañices.

En el mismo acto el Ayuntamiento de Alcañices rendirá homenaje por una parte a las once personas que han alcanzado este último año los 90 años de edad: Isabel Ramos Figueroa, María Josefa Calvo Leal, Purificación García Cañedo, Francisco García Córdoba, Elvira Augusto Pérez, Matías Rivas Moldón, Paula Faúndez García, Esperanza Santiago Gallego, Luis Manías Fuentes, María Socorro Blanco Manías y Victoria Barros Gallego.

Antiguos operarios del ayuntamiento, pregoneros en las fiestas de Alcañices

Por otra parte, se le rendirá homenaje a Manuel Viñas Lorenzo "Lolo" uno de los últimos campaneros alcañizanos capaces de subir a la Torre del Reloj para hacer sonar su campana durante las fiestas, siempre comprometido él con mantener las tradiciones de Alcañices.

Las actuaciones musicales serán un año más las grandes protagonistas para las veladas nocturnas. La primera cita tendrá lugar hoy viernes hacia la media noche en el claustro del centro cultural con la banda Jimenos Band y su tributo a Joaquín Sabina. En el mismo lugar, a las 20.30 horas, actuará el sábado Luis Pedraza y el lunes El Portal de Carmen a las 22.45 horas. El domingo 10 a las 21 horas recital poético musical Margarita Ferreras

Los amantes de las verbenas populares tendrán una cita obligada en la nueva ubicación la Plaza Alcalde Tomás Carrión de Alcañices, lejos de la Nacional 122, con unos grupos y orquestas de auténtico lujo que a buen seguro atraerán y harán las delicias de cientos de españoles y portugueses: Tucan Brassel 13, New York el 14, Princesa el 15, Tattoo el 16 y Cañón el 17.

Antes de las verbenas la Plaza Mayor acogerá otras actuaciones: Franc Pahino con los éxitos de los setenta y ochenta el 14, Alberto Martín el 15, Agüita Salá con su fusión de flamenco y pop el 16 y Africa Herrero el 17 con sus pasodobles, rancheras, boleros y cumbias.

Campanero de Alcañices / Ch. S.

La Plaza de Toros de Alcañices acogerá el día 14 de agosto a las 18 horas una corrida de rejones con cuatro novillos de la ganadería de José Luis Mayoral de Castronuño (Valladolid) para los rejoneadores Manuel de Oliveira y André Gonçalves, con los forcados de Portugal. Al finalizar suelta de vaquillas. El día 16 a la misma hora grand prix de peñas. Los encierros serán el 15 a las 18 horas y el 17 a las 11.30 y 18 horas. Se contará con dos toros de cajón Pastelero y Gadulero.

Ruta del contrabando

El día 18 de agosto, lunes, a las 19.30 horas tendrá lugar la Ruta del Contrabando y del Estraperlo con salida desde la Plaza Mayor para hacer el recorrido transfronterizo hasta la aldea de Sao Martinho de Angueira en el concelho de Miranda do Douro.

Del 1 al 20 de agosto el Salón de los Toriles de Alcañices la exposición de la Capa Alistana de Honras y Respeto pudiendo visitarse de 11 a 13.30 horas, con más de una treintena de prendas procedentes de diferentes zonas de la provincia de Zamora, de Sao Martinho de Angueira y de Constantim en Portugal, reunidas por Apeca, entidad que preside Andrés Castaño Fernández "como reflejo vivo de la riqueza artesanal y de la identidad rural compartida entre territorios vecinos".

Una exposición que no solo reivindica la belleza de la vestimenta tradicional, sino también su profundo valor simbólico y patrimonial: "Una oportunidad para conectar con sus raíces y valorar el legado que generaciones anteriores han sabido preservar con esmero".

Alisón y Julie, dos francesas, quedaron prendadas de las Capas Pardas Alistanas: "Una exposición muy bella, con una historia y unas explicaciones hermosas. Es muy importante guardar las tradiciones y hacer perdurar la historia".

María del Pilar Río Fernández, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid impartía una conferencia sobre las claves del funcionamiento del cerebro y las pautas para conseguir la paz mental y la felicidad.

