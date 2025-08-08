Tradición y vanguardia en las fiestas de Villaralbo

Villaralbo ha dado el pistoletazo de salida a sus esperadas fiestas patronales, en honor a la Virgen de la Asunción, con propuestas en el programa festivo que llenan de música, iniciativas lúdicas y actos tradicionales las calles del municipio durante los próximos días. Vecinos y visitantes ya disfrutan de las actividades pensadas para todos los públicos, en honor a su patrona. El pueblo está listo para vivir unas jornadas inolvidables.

El alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo Peláez, explica que para estos días festivos "se programan unas jornadas de ocio y disfrute para todos aquellos que deseen pasar estos días en nuestras calles y participar en todas las actividades que se plantean, ya sean vecinos o no de Villaralbo". En la organización de las fiestas de este año "se ha tratado de adaptar la programación a todos los gustos y todas las generaciones, con la idea principal de que cada una de las personas que acudan puedan disfrutar al máximo de cada evento. La prioridad absoluta es la de pasar unos días de diversión, dejando atrás las preocupaciones y dificultades vividas durante el resto del año", asegura el primer edil.

Si algo caracteriza a las fiestas patronales de Villaralbo es la gran colaboración de diferentes colectivos locales, así como vecinos y vecinas, en el desarrollo del programa festivo. De modo que la celebración de estas fiestas patronales no sería posible sin la colaboración de todos los colectivos implicados, indica el alcalde: trabajadores municipales, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, las peñas, las asociaciones del municipio, los negocios locales y del alfoz, así como de los vecinos de Villaralbo que aportan su paciencia y, en muchos casos, su ayuda de manera totalmente desinteresada.

Las peñas, que ya tienen sus camisetas oficiales, aportan un gran colorido y animación a las calles de Villaralbo durante estos días. Uno de los encuentros destacados de estas fiestas es el Concurso de Paellas Interpeñas previsto para el próximo domingo en el frontón. La organización corre a cargo de la peña pregonera que este año es Paco Gorzas Las Nuestras. El certamen, que dará comienzo a la una de la tarde, cuenta con tres premios en metálico para las tres mejores paellas de 150, 100 y 50 euros respectivamente. Tras el concurso habrá una exhibición de batucada y música DJ.

Mientras que el martes día 12 tendrá lugar el pregón de Fiestas 2025 desde el balcón del Ayuntamiento, a las 20:30 horas. Este acto dará paso a la selección de la peña pregonera de las Fiestas 2026 y el desfile de peñas con las charangas Queloqués y Rotato animarán las calles en un recorrido por el pueblo hasta la Plaza Mayor.

A las 22 horas está previsto el XI Encuentro de Peñas con quedada y cena de hermandad. Durante esta cena se hará un bingo solidario para recaudar fondos para la restauración de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Esta jornada, con las peñas como protagonistas, finaliza con un duelo de DJs locales: Dani -D, Larry y Omar.

Vuelve a este programa festivo una de las actividades más consolidadas, el XVII Festival Flamenco de Villaralbo, que tendrá lugar en la Plaza Mayor el próximo sábado 16, a partir de las 9 horas. Contará con artistas como Remedios Amaya, acompañada al toque por El Perla, palmas, coros y jaleos a cargo de Carmen Amaya y Ana Mari Muñoz; Pedro Cintas, acompañado al toque por Antonio García y palmas, coros y jaleos a cargo de Mel González y de Adrián Domínguez; además del Baile del Cuadro Flamenco con Juan Reina al cante, Antonio Gómez a la guitarra y baile con Adolfo Vega y Rubén García.

La música llega también el miércoles 13 con la verbena taurina ibicenca amenizada por DJ Fausto en la Plaza de Toros; la macrodiscoteca “A Gramola” en el salón cultural, el jueves 14, y el DJ Dani-D; el día 15, la velada nocturna estará amenizada por la Orquesta Tango y el DJ Litos; y el día 17 habrá un tributo a la canción española y copla con Estela Rodríguez, en la Plaza Mayor.

El programa viene cargado con iniciativas deportivas para todos los gustos con la competición de waterpolo o natación, el campeonato de futbolín y juegos tradicionales como Dupletas Mixto de Petanca para este sábado 9 o el Campeonato de Rana y Calva el día 14. Hay también campeonato de parchís, partido de fútbol de la Copa Federación para la tarde del domingo 10, o el paseo cicloturista del día 11, tiro con carabina popular el día 14, o el partido de solteras contra casadas de fútbol indoor para la noche del día 14, así como el Campeonato Regional de Alta Precisión-50 para el próximo fin de semana y el de pesca.

Juegos y talleres infantiles, la Marcha Solidaria a beneficio de Azayca el día 10, el desenjaule de novillos el día 14 o el pasacalles de gigantes para el día 15 son otras de las propuestas para las fiestas patronales de este año. n