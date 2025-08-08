Riofrío de Aliste, Abejera de Tábara, Sarracín y Cabañas conforman uno de los municipios con más historia, bondades, grandezas y aconteceres de la comarca en parte gracias a su mágica ubicación en un ecosistema único entre valles y cumbres influenciado por la Sierra de la Culebra que lo abriga de los vientos del norte y el río Frío que lo riega desde la fuente de "Moya Pan" hasta Valer.

Un territorio de serranía, llanuras y valles con una superficie geográfica de 112 kilómetros cuadrados a la vera de vaguadas y colinas convertidas en un paraíso natural de biodiversidad, fauna y flora, donde su valor endógeno más preciado han sido, son y siempre serán sus moradores, los de antes y los de ahora, unas buenas gentes, acogedoras donde las haya que, con su talante abierto, muchas bondades y por qué no, sacrificios, han contribuido a escribir su insigne historia.

Riofrío, el municipio alistano que sobre el papel fue tabarés hasta 1916

Durante 71 años, desde 1845, la denominación del Ayuntamiento fue la de "Riofrío de Tábara" (la misma que la del pueblo que le daba nombre), siendo dos de sus localidades las únicas posesiones del Marquesado de Tábara a este lado de la Sierra de la Culebra, Riofrío y Abejera, cuyos moradores siempre fueron y se sintieron alistanos por tradición, ubicación, costumbres y maneras de ser.

El Ayuntamiento de Riofrío ostenta la peculiaridad de ser el municipio que logró alcanzar el récord poblacional en la historia de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba al situarse en 1950 con 2.053 habitantes, un logro inalcanzable para los 30 municipios restantes que nunca superaron la barrera de los dos millares, adelantando incluso al de Alcañices.

Día 24 de septiembre de 1952: esta fue una de las fechas históricas para sus moradores con la puesta en marcha de la línea del ferrocarril entre Zamora y Puebla de Sanabria como parte de una línea Medina-La Coruña que inauguró Francisco Franco el 1 de julio de 1957. El caballo de hierro ponía fin a siglos de aislamientos y fronteras naturales con desplazamiento a caballo o a pie por caminos de rodera o herradura y barcas para cruzar el río Esla por San Vicente del Barco.

Un tramo de 107,845 kilómetros que cruzaba por los cuatro pueblos con dos majestuosas estaciones en su término, la de Abejera en el punto kilométrico5 0+9 y la de Sarracín en el 61+3. Los primeros billetes en Abejera costaron 22,95 pesetas (primera), 16,75 (segunda) y 10, 80 (tercera). Una hora y quince minutos duraba el viaje de Zamora a Abejera y catorce más a Sarracín.

Abejera es uno de los pocos pueblos que se sabe quién lo fundó, la noble alistana Ynés Enríquez de Guzmán, casada con el primer Señor de Tábara Pedro Pimentel Vigil de Quiñones: 1541 es la fecha que pasó a formar parte del Marquesado de Tábara, con 16 vecinos (Familias) y 5 viudas, pero no la de su fundación, mismo año en que fue nombrado primer Marqués Tabarés Bernardino Pimentel.

Las tragedias también han sido parte de la historia: en la noche del día 15 de agosto de 1969 un incendio arrasó la antigua iglesia de San Pedro Apóstol lo cual llevó a oficiar las celebraciones religiosas en el "Corral del Cura" hasta que se abría el nuevo templo el 4 de abril de 1974.

Bernardino Pimentel rubricó en uno de sus manuscritos que "Mi madre Ynés Enríquez de Guzmán, que sea en gloria, lo había aforado a los vecinos, que vinieron a poblar dicho lugar". Dado que la hija del primer conde de Alba de Aliste, Enrique Enríquez, falleció en 1533, esa podría ser la hipotética fecha de aforación de Abejera con gentes llegadas del entorno de Peña Mira entre Villarino de Manzanas y Santa Cruz de los Cuérragos, los cuales huyeron de allí ante los continuos ataques y atropellos, asesinatos incluidos, que sufrían desde la portuguesa Guadramil. n