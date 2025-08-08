Quejas por la saturación de los contenedores en Fermoselle

La acumulación de residuos en Fermoselle provoca malestar de los habitantes, que se quejan de que los "pocos contenedores de recogida selectiva (papel/cartón y envases) se encuentran prácticamente concentrados en un único punto del municipio, a pesar de que existen otras ubicaciones viables que permitirían un acceso más equitativo para todos los vecinos".

A esta carencia de puntos de reciclaje se suma que "los plazos de recogida por parte de los servicios correspondientes son excesivamente largos. Esto provoca que, con frecuencia, los contenedores estén saturados y que los residuos se acumulen fuera de ellos, generando una imagen lamentable y, lo que es más grave, un problema de insalubridad que causa la desesperación de muchos habitantes" apuntan.

Para uno residente "esta situación es contraria a los objetivos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente que todos compartimos y que debería abordarse con urgencia, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Diputación Provincial".