Tras la pista de los zoelas en Sanabria
El arqueólogo y presidente de la asociación Zamora Protohistórica, Oscar Rodríguez Monterrubio, realiza una visita guiada al Castro de las Peñas de la Cerca
El castro de las Peñas de la Cerca, entre los términos de Palacios de Sanabria y Rionegrito, desveló sus secretos a los participantes en el recorrido guiado por el arqueólogo y presidente de Zamora Protohistórica, Oscar Rodríguez Monterrubio, organizado por la asociación cultural San Mamés de Galende.
El recorrido sirvió para conocer en el terreno y con las explicaciones de Oscar Rodríguez que hizo las prospecciones en el yacimiento entre 2007 y 2008. La tribu astur que poblaba la zona eran los zoelas, en la Edad del Hierro, y su principal medio de vida era la caza y la recolección, y ya se había asentado la agricultura, aunque sobre todo, la ganadería.
El grupo de niños y adultos pudo diferenciar la acrópolis, la zona habitacional del recinto; los dos recintos de muralla y las plataformas aterrazadas que rodean el yacimiento, hasta nueve entre el segundo recinto amurallado y la parte baja de la carretera. Los petroglifos localizados en el afloramiento rocoso que servía de muralla natura, tienen forma de herradura, cruz y bastón, además de una cazoleta, aunque la interpretación no está clara, son representaciones esquemáticas simbólicas. Para tratar de esclarecer los posibles petroglifos se ha realizado una fotogrametría para elaborar un modelo 3D, pendiente de completarse.
Entre los hallazgos de los sondeos arqueológicos además de los restos de murallas, visibles claramente, se localizó una vivienda con restos de 6 hoyos de palos, un entresuelo, dos hogares para el fuego, restos de semillas de avellanas, bellotas y guisantes. A falta de una investigación más profunda podían habitar entre 5 y 6 familias, unas 200 personas. Entre los artefactos destaca por el número los molinos de mano, un total de 94 borquiformes, y piedras molenderas de mano.
Oscar Rodríguez destacó precisamente la diversidad de artefactos de fabricación lítica. Afiladores, pesas de red, una punta de flecha de cuarcita fueron algunos de los utensilios que salieron en los diferentes puntos de sondeo, además de una fíbula completa, en este caso de bronce.
