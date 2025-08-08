Pasos solidarios en Manganeses de la Lampreana

Manganeses de la Lampreana ha vuelto a demostrar que es un pueblo solidario y que colabora siempre que asociaciones y colectivos requieren su ayuda en causas benéficas.

En esta ocasión, un total de 420 personas de diferentes edades participaron en una marcha solidaria con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que ha servido para recaudar fondos y para sensibilizar a los vecinos sobre la importante labor que realiza el colectivo con enfermos y familiares.

Participantes descansan tras la marcha celebrada a beneficio de la AECC / Cedida

Niños y mayores, ataviados con camisetas rosas, participaron en la marcha benéfica y el dinero recaudado será destinado a mantener los programas de apoyo y asistencia a pacientes oncológicos y a sus familiares, aunque una parte será empleada en apoyar la investigación de la enfermedad.

Suscríbete para seguir leyendo