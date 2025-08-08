La Raya de España y Portugal es un lugar idílico para la práctica del turismo rural de interior y verde y dentro del mágico espacio transfronterizo tenemos un auténtico paraíso natural rico en biodiversidad donde poder vivir los vecinos o visitarlo los allegados y foráneos a lo largo de los 365 días del año: hablamos del siempre acogedor municipio de Riofrío (Cabañas, Sarracín y Abejera), allí donde por tradición nadie es ni se siente forastero.

Paraíso en el río Frío y la Sierra de la Culebra

Una cita obligada son cada verano las fiestas patronales que abrirá Cabañas con la Virgen de la Asunción donde actuarán el grupo de folclore Manteos y Monteras y la orquesta Dakar (día 18). Riofrío venera a la Virgen del Carmen el cuarto fin de semana y ya en septiembre están el 8 Abejera con la Natividad de la Virgen y el 29 Sarracín con San Miguel Arcángel. Uno de los grandes atractivos que se pueden y se deben de visitar es, sin lugar a dudas, el museo "Casa de los Carochos", donde podremos conocer todos los aconteceres de la Obisparra. Estamos en el municipio con más mascaradas de Castilla y León y todas ellas coincidentes en día Año Nuevo: "Los Diablos" de Sarracín, "Los Carochos" de Riofrío y "El Cencerrón" de Abejera.

Germán Matellán Fernández, alcalde del Ayuntamiento lo tiene muy claro: "Riofrío, Sarracín, Abejera y Cabañas, cuyo principal valor son sus acogedoras gentes, somos unos pueblos que hay que visitar, conocer y disfrutar e invitamos a todos a que se acerquen sabiendo de antemano que van a ser recibidos con los brazos abiertos y que aquí se sentirán como en su propia casa".

La Red de Rutas de Riofrío, Sarracín, Cabañas y Abejera son una de las mejores ofertas en la actualidad para la práctica de senderismo en solitario, en familia o con los amigos, en la provincia de Zamora gracias a tres rutas circulares que suman en conjunto un recorrido de 59 kilómetros por los entornos de la Sierra de la Culebra y el río Aliste, señalizadas y homologadas por Imba España, con flyers en castellano, inglés y portugués, que pueden realizarse en unas 6 horas y 15 minutos.

Ruta del lobo y el madroño.

19,34 kilómetros a realizar en 1 y 50 minutos en bicicleta, en 4 a caballo y en 5,15 a pie. Dificultad moderada con 1.079 metros de altitud máxima y 827 de minina.

RUTA DE LOS PASTORES Y LAS TRADICIONES.

17,8 kilómetros a hacer en 1,45 minutos en bici, 4 a caballo y 5 andando. Dificultad fácil: 926 metros de altitud máxima y 794 de mínima.

RUTA DESCENSO DEL BECERRIL.

20,08 kilómetros junto al curso fluvial del río Frío desde su nacimiento en la Sierra de la Culebra hasta Valer: 1.162 metros de altitud máxima y 794 de mínima.

Una vez en el municipio los turistas podrán disfrutar de un comercio local sostenible: bar Juan, tienda Covirán (Piedad), vi-os Cepas de la Culebra y farmacia en Riofrío; y bares Nevada, Giraldo y 2Z, panaderías Calper y Trini, carnicería Rivero y Supermercado Lourdes en Sarracín.

La asociación cultural Riofrío Despierta abrirá hoy a las 22.30 horas sus actividades de agosto con cine familiar. Mañana a las 10 de la mañana voluntariado "Limpiamos nuestro río" con salida de la Plaza de los Carochos con Paco Blanco como guía. Al finalizar almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de Ríofrío. A las 22.30 horas actuará Guti. El sábado 16 de agosto se recuperará la tradición de hacer adobes y elaborar con ellos un horno de pan. Sábado cultural el 16: el grupo de teatro de San Juan del Rebollar representará la obra "El Florido Pensil" a las 20 horas y al luego cena de gazpacho, tortilla, embutidos, croquetas, empanadillas, helado, café y chupito.

Abejera que disfruta en estos días de la semana cultural de la asociación "El Castro" ofrecerá hoy talleres de primeros auxilios con Susana Villar y tardeo de juegos infantiles amenizados por "Los Chirlos". Mañana sábado habrá hinchables de agua y a las 19 horas tendrá lugar la carrera benéfica Abejera 2025. Cierre el domingo con la exposición de fotografías de las Sierra de la Culebra con Denis Hanhn, a las 19 del serano al hilandar y a las 21 concierto con Alberto Martín. n