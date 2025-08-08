Nueva iniciativa en Olmo de la Guareña para renovar su iglesia

Con unas pulseras bendecidas y dedicadas a la Virgen de la Paz, la iglesia parroquial de San Pedro del Olmo pretende recaudar fondos, que destinará a acometer nuevas mejoras en el templo y a la restauración de dos imágenes que custodia en su interior.

Las pulseras ya están a la venta al precio de cinco euros y desde la parroquia se ha realizado un llamamiento a los vecinos, tanto a los 15 que residen en el pueblo durante todo el año como a los más de 500 que se concentran en verano, para que colaboren en la iniciativa, impulsada por el párroco, Fernando Lorenzo, y el celebrante de la palabra y mayordomo de la Virgen de la Paz, Ángel García.

Pulseras bendecidas de la Virgen de la Paz / Cedida

San Antonio

Todo el dinero recaudado con la venta de las pulseras solidarias será destinado a la rehabilitación de la imagen de San Antonio que será trasladada al taller de restauración en los próximos días para acometer la intervención incluida en un convenio de colaboración suscrito entre la Diputación y el Obispado. Este acuerdo permitirá que la parroquia tenga que afrontar la mitad del coste de la intervención.

En el marco del citado acuerdo, el próximo año está previsto incluir la restauración de la Virgen de la Paz, después de la intervención ejecutada en 2024 en su corona, gracias a las aportaciones realizadas por los vecinos, que también permitieron pintar las puertas de la iglesia parroquial.

El párroco ha impulsado en los dos últimos años distintas actuaciones que han permitido dar un importante giro a la iglesia de San Andrés en Olmo de la Guareña, declarada Bien de Interés Cultural. (BIC).

Suscríbete para seguir leyendo