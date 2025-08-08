El mercadillo «Tejiendo sueños» regresa a Villanueva del Campo

Hacer realidad "muchos sueños” y colaborar con el proyecto que la misionera de Villanueva del Campo, María Escarda, desarrolla en Douala (Camerún). Estos son los dos objetivos del mercadillo solidario “Tejiendo sueños” que este domingo 10 de agosto regresa a Villanueva del Campo, en el que los visitantes podrán adquirir artesanía africana.

Los fondos obtenidos se emplearán en adquirir máquinas de coser y materiales para el proyecto que Escarda ha impulsado en África, con la intención de brindar una oportunidad de futuro a niños, adolescentes y mujeres.

Y es que el aprendizaje en el uso de máquinas de coser que proporciona la misionera junto a sus compañeras de voluntariado servirá para que los destinatarios del proyecto puedan conseguir un trabajo remunerado y ser autosuficientes, librándose así de las redes de la prostitución y la marginación social, además de “soñar” con un proyecto de vida “libre y digno”.

El alcalde de Villanueva del Campo, Felipe Blanco, destacó que en la nueva edición del mercadillo solidario los vecinos se sentirán “doblemente orgullosos” porque, al margen de Escarda, otra mujer villanovana, Ana Campo Santo, colabora en el proyecto en África.

Ana Campo posa con niños a los que ayuda en el marco del proyecto solidario. / Cedida

La joven profesora de español en La Guayana francesa conoció en 2024 el trabajo de la misionera durante la celebración del mercadillo y, este año, ha decidido dedicar sus 26 días de vacaciones a colaborar en la iniciativa para, en Douala, contribuir a “tejer sueños”.

En su relato sobre la experiencia describe el carácter de la mujer africana y, a modo de ejemplo, cita a Rosina, madre de cinco hijos y con una situación económica precaria y frágil. Gracias al proyecto, ha logrado hacer realidad su sueño y disponer de una máquina de coser para trabajar todos los días y sacar adelante a sus hijos, por lo que es un ejemplo de fortaleza ante la adversidad a la que se enfrenta la mujer africana.

El mercadillo solidario permanecerá abierto el domingo en el CAS, ubicado en la calle Cristo, de Villanueva del Campo en horario de 12.00 a 15.00 y, por la tarde, desde las 19.00 hasta las 21.00 horas.

