Grisuela revive el Voto Concejo con San Ciriaco

Grisuela de Aliste revive este viernes el ancestral y consuetudinario “Voto Concejo”, una tradición centenaria que ha pasado de padres a hijos, generación tras generación, y que en este pueblo alistano coincide históricamente con la festividad de “San Ciriaco”, una fecha donde la “Hacienda” (animales domésticos) no podía trabajar.

Antiguamente en Grisuela era la segunda fiesta en importancia después de la patronal de Santa María Magdalena en julio y a la altura de Santa Lucía. Ello lo refrenda que en ese día presidía y abría la procesión campera de mañana “El Pendón” portado por los mozos que por tradición lo bailaban varias veces ante San Ciriaco.

Jesús Cerezal, alcalde pedáneo, recuerda dicha costumbre y tradición de cuando él era un adolescente y junto a los vecinos se han propuesto recuperarla, para lo cual antes habrá que restaurar la tela si los expertos lo estiman oportuno y hacer un nuevo mástil, pues no se conserva el original, cosa que ya ha trasladado al Ayuntamiento de Rabanales.

Así lo reconoce el alcalde Santiago Moral Matellán: “Jesús y los vecinos me han traslado la propuesta de recuperar el pendón y, como no podía ser de otra manera, les he comentado que desde el Ayuntamiento apoyaremos la iniciativa, pues uno de nuestros objetivos es recuperar y mantener tanto el patrimonio material como inmaterial en todos nuestros pueblos”.

Las Vicarias de Alba y Aliste pertenecieron durante siglos, desde el XIII hasta 1888, al Arzobispado de Compostela tras pertenecer antes a la Archidiócesis de Braga en Portugal. Una de las costumbres o tradiciones eran las del “Voto Concejo”, voto que un pueblo hacía a algún Santo o Santa por haber recibido la gracia o protección divina pedida en alguna catástrofe o epidemia.

La sequía de 1713, que asoló la comarca alistana sembrando las penurias, el hambre y la miseria en los pueblos, dio origen al más histórico, el “Voto y Concordia de la Aguas” por el cual desde el 8 de mayo de 1714 los concejos y parroquias de Viñas, Rábano y Sejas han acudido durante siglos a postrarse ante Nuestra Señora la Virgen de la Soledad en Trabazos.

En Grisuela era día de fiesta para los animales domésticos por lo cual el 8 de agosto los campesinos podían seguir con las labores manuales veraniegas de la cosecha, pero en ningún caso uñir las vacas, bueyes o burras para ir a acarrear con el carro o a trillar con los trillos.

Ese día, a primera hora de la mañana, el alcalde pedáneo tocaba a la “Vacada” y todas las vacas, bueyes y toros juntos, cuidados por los vaqueros y reveceros, a la roda, salían pastorear los rastrojos, tierras donde ya se había segado y retirado el trigo, el centeno y la cebada. Como en todos los pueblos se sembraba por el sistema de “Año y Vez”: un año sembradas otras sin sembrar.

La procesión, abierta por el pendón que portaban los mozos y la cruz parroquial que llevaba el mayordomo, se diría hacia “La Hoja” (parte del pueblo de sembrada) poniéndose a San Ciriaco en dirección hacia donde estaba “La Vacada” tomando el cura el hisopo esparciendo el agua bendita en esa dirección para bendecir al vacuno.

Otro ejemplo de las costumbres consuetudinarias alistanas mantenidas está en las fiestas patronales, donde en el primer día la misa y la procesión son en honor al patrón o patrona y en la segunda jornada la eucaristía se centra en recordar la memoria de los fallecidos una muestra de respeto que ni en sus días de fiesta y jolgorio los alistanos y alistanas se olvidan de sus ancestros.

En los pueblos alistanos era costumbre conocer la vida y obra de los protectores del Voto Concejo: “En Grisuela el 8 de agosto era un día muy señalado porque veneramos a San Ciriaco de Roma, un mártir que murió decapitado en el año 303 y que en su imagen lleva la palma del martirio y a sus pies el demonio" señala una anciana.

Vivió durante el imperio de Maximiano y fue decapitado el día 16 de marzo, conmemorándose el 8 de agosto su sepultura en el séptimo miliario de la Vía Ostiensis. Entre sus milagros se le atribuye el haber curado de una posesión demoníaca (epilepsia) a la hija del emperador Diocleciano, siendo el uno de los Catorce Santos Auxiliadores.