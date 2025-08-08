Fermoselle triplica ya el consumo de agua por el aumento de veraneantes

No ha alcanzado el pico, esperado en las proximidades de las fiestas de San Agustín, pero Fermoselle ya presenta un notable incremento de la población con la llegada de los emigrados. Y ningún barómetro como el consumo de agua para medir el volumen de veraneantes que vuelven por estas fechas a la capital de los Arribes del Duero.

Si en los "meses valle", básicamente de octubre a mayo cuando el pueblo se mantiene con los vecinos fijos, el consumo diario oscila entre 700-800 metros cúbicos diarios, en la actualidad ya ha superado los 2.100. Es decir, casi se ha triplicado, de acuerdo con los datos facilitados por el alcalde, José Manuel Pilo.

Con ser un aumento notable, la experiencia dice que el consumo de agua en Fermoselle no ha llegado a su pico. "A partir del 15 de agosto y hasta que acaben las fiestas ha habido años que hemos superado los 2.800 metros cúbicos diarios, y este verano puede repetirse a juzgar por la cantidad de gente que ya tenemos en el pueblo y las previsiones para los próximos días" expone el regidor de este municipio sayagués, de tradición emigrante por excelencia.

Otro medidor claro del repunte de población en los meses de verano son las tarjetas sanitarias que solicitan las personas desplazadas temporalmente. Un trámite que en los últimos años se puede realizar en el propio Ayuntamiento sin tener que acudir al Centro de Salud de Bermillo, después de que el propio alcalde fermosellano planteara la petición en un Consejo de Salud. "No nos parecía normal que la gente tuviera que desplazarse pudiendo hacerlo de forma telemática en el Ayuntamiento" precisa José Manuel Pilo. Y es así como se puede constatar el "goteo constante" de personas realizando el trámite que les asigna un médico de Atención Primaria en el pueblo durante tiempo que permanezcan en Fermoselle.

"Hay días que se forman colas en el Ayuntamiento" apunta José Manuel Pilo sobre la prioridad que dan los desplazados a la atención sanitaria con un médico de cabecera de referencia que en Fermoselle se puede gestionar a través de la Ventanilla Única.

Este pico de asistencia sanitaria en el municipio es una de las razones que llevan a equipo de gobierno a apostar con uñas y dientes por un centro de salud "bien dotado y equipado" que tendrá su próxima sede en la planta baja del edificio de las antiguas escuelas de infantil. Un proyecto que cuenta con una dotación asegurada de 100.000 euros –70.000 comprometidos por la Diputación de Zamora y 30.000 por el propio Ayuntamiento fermosellano– para realizar las obras de reforma del antiguo edificio escolar. Sin embargo no es una cantidad "suficiente" para encarar la ambiciosa actuación de climatización, accesos o equipamiento.

Es la razón de la campaña de recaudación de fondos entre los vecinos de Fermoselle y los pueblos adscritos a este consultorio–Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle y Pinilla de Fermoselle–, para lo cual se ha abierto una cuenta bancaria en Caja Rural de Zamora con el número IBAN: ES9730850048332623364219.

"No debe extrañar esta iniciativa porque en Fermoselle ya tenemos antecedentes de la solidaridad de los vecinos para sacar adelante proyectos que favorezcan al pueblo, como fue en su día la traída del agua o la construcción de la residencia" argumenta Pilo.

Suscríbete para seguir leyendo