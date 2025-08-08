El día en que 9 pueblos de Zamora cambiaron de nombre

El año 1916 fue histórico para 573 municipios de España cuando se llevó a cabo una de las reformas toponímicas más radicales. ¿El motivo?: la repetición y confusión al coexistir más de 1.000 pueblos con la misma denominación. Así, la Real Sociedad Geográfica impulsó un Real Decreto que refrendó el conde de Romanones y firmó Alfonso XII para dotar a estos municipios de un nombre exclusivo (aunque en la práctica lo que se hizo fue añadir "apellidos" a estos pueblos).

En Zamora, este decreto afectó a nueve municipios: Riofrío (de Aliste), Almaraz (de Duero), Pedralba (de la Pradería), Robleda (Robleda-Cervantes), San Agustín (del Pozo), Torres (del Carrizal), Pajares (de la Lampreana), Villabuena (del Puente) y Viñuela (de Sayago) fueron rebautizados con nuevos nombres que les aportaron personalidad y que se mantienen a día de hoy.

Los cambios afectaron en gran medida a pequeños municipios, y las principales características que se tuvieron en cuenta para añadir estos apellidos fueron los accidentes geográficos cercanos, tradiciones locales o referencias históricas, en su mayoría.

El principal impulsor de la iniciativa fue Manuel de Foronda, un geógrafo e historiador que identificó la cantidad de municipios que tenían el nombre repetido. El proceso de renombramiento fue muy meticuloso y en principio contó con la consulta de los pueblos afectados, aunque la realidad es que muchos se enteraron con la publicación del cambio den la Gaceta de Madrid.

Aunque durante el proceso también hubo rectificaciones y ajustes. Es más, a día de hoy algunos pueblos siguen cuestionado la pertinencia de retomar su denominación original. Otros pueblos simplemente decidieron desobedecer al decreto y conservar su nombre.