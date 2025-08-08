El día en que 9 pueblos de Zamora cambiaron de nombre
Este decreto afectó a 573 municipios españoles
El año 1916 fue histórico para 573 municipios de España cuando se llevó a cabo una de las reformas toponímicas más radicales. ¿El motivo?: la repetición y confusión al coexistir más de 1.000 pueblos con la misma denominación. Así, la Real Sociedad Geográfica impulsó un Real Decreto que refrendó el conde de Romanones y firmó Alfonso XII para dotar a estos municipios de un nombre exclusivo (aunque en la práctica lo que se hizo fue añadir "apellidos" a estos pueblos).
En Zamora, este decreto afectó a nueve municipios: Riofrío (de Aliste), Almaraz (de Duero), Pedralba (de la Pradería), Robleda (Robleda-Cervantes), San Agustín (del Pozo), Torres (del Carrizal), Pajares (de la Lampreana), Villabuena (del Puente) y Viñuela (de Sayago) fueron rebautizados con nuevos nombres que les aportaron personalidad y que se mantienen a día de hoy.
Los cambios afectaron en gran medida a pequeños municipios, y las principales características que se tuvieron en cuenta para añadir estos apellidos fueron los accidentes geográficos cercanos, tradiciones locales o referencias históricas, en su mayoría.
El principal impulsor de la iniciativa fue Manuel de Foronda, un geógrafo e historiador que identificó la cantidad de municipios que tenían el nombre repetido. El proceso de renombramiento fue muy meticuloso y en principio contó con la consulta de los pueblos afectados, aunque la realidad es que muchos se enteraron con la publicación del cambio den la Gaceta de Madrid.
Aunque durante el proceso también hubo rectificaciones y ajustes. Es más, a día de hoy algunos pueblos siguen cuestionado la pertinencia de retomar su denominación original. Otros pueblos simplemente decidieron desobedecer al decreto y conservar su nombre.
- La falta de suministro eléctrico obliga a suspender el concierto de la Panorama en Rabanales
- Hallan un cráneo humano en el armario de una vivienda de un pueblo de Zamora
- Los zamoranos han hablado: este es el pueblo más bonito de la provincia
- Accidente mortal en Villaralbo: fallece una persona al incendiarse su coche tras chocar contra un árbol
- Renfe podría dejar a Sanabria fuera de la solución que baraja para Galicia
- San Pedro de las Cuevas evita la venta de su iglesia a un particular
- Casi medio centenar de desempleados concluyen su formación en seis pueblos de Zamora
- José Manuel Morán, el 'delfín' de Javier Faúndez en Trabazos, renuncia al cargo de concejal