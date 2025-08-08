Cinco heridos en un choque de dos turismos en Villalpando

Cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Villalpando en el que han chocado dos turismos. Tal y como ha informado el 112 Castilla y León, el suceso ha tenido lugar sobre las 13.45 horas en el kilómetro 73 de la carretera CL-612, en el tramo entre Villalpando y el acceso a la autovía A-6.

Hasta el lugar del accidente se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico, una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Villalpando.