Broche de oro al Festival Nas Portelas de Lubián

El grupo zamorano Riders on The Doors y la formación gallega A banda Do Elías cerraron este jueves el Festival Folk and Rock Nas Portelas de Lubián, ante su público. Riders on The Doors jugaban con ventaja, tocaban casi en casa, la banda metió al público en los años de oro del Rock con un repertorio exquisitamente ejecutado homenaje a la banda californiana The Doors.

La banda zamorana lo dio todo, empezando por el vocalita y neno de As Hedradas, “ManuMon Morrison”; Víctor Aliste, al teclado, Diego Gonçalves, a la guitarra; el batería, Rubén Densmore; y Diego Rojo, al bajo. El grupo clavó los temas de la discografía The Doors, Strange Days, Waiting for The Sun, Morrison Hotel, L.A.Woman, para disfrute del público de todas las edades.

A Banda Do Elías lo dejó claro al público “¿os gusta el rock?” y a partir de la respuesta se desencadenó “aún más” por parte de la formación gallega desde 2002 y que reunió “a un grupo de amigos” y “O afiador”, esta vez en el escenario de A Fontarbela llena de rock a la gallega y una querencia por Los Suaves. El vocalista, José Manuel Piedra; Martín Zapata a la guitarra; Antón Fernández al bajo, Nano Vikendi a la guitarra y Arturo Igrexas a la batería llenaron la plaza.