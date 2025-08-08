Alcañices prepara el operativo de seguridad para las fiestas

Responsables de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Alcañices han mantenido una reunión de coordinación de seguridad con motivo de las fiestas de la localidad. Alcañices celebra las fiestas patronales de La Asunción y San Roque, que tienen lugar entre los dias 2 y 17 de agosto.

La secretaria general y subdelegada accidental del Gobierno en Zamora, Carmen Fernández, ha presidido junto al alcalde de Alcañices, David Carrión, la reunión celebrada en el acuartelamiento de la Guardia Civil en la localidad para coordinar el dispositivo de seguridad que se establece por los días festivos. También ha asistido el teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Zamora, Héctor David Pulido, la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Marisa Manso, así como el jefe provincial de Trafico, Alfonso Ibáñez y otros miembros de la Benemérita.

Fernández ha destacado los "bajísimos" índices de delincuencia del municipio y ha felicitado a la Guardia Civil por su labor en la comarca. Asimismo, ha pedido precaución a todos los jóvenes que se desplazan por carretera desde otras localidades, incidiendo en que "al volante, la única tasa segura de alcoholemia es 0,00 y lo mismo sucede con otras sustancias estupefacientes". "Que disfruten de las fiestas, pero que no olviden que lo importante es poder contarlo al día siguiente, junto a sus seres queridos", ha finalizado Fernández.

La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación ha dejado material de sensibilización para su difusión en fiestas.

Estas reuniones se seguirán celebrando los próximos días en otros municipios en los que se concentra mucha población coincidiendo la llegada de forasteros por el periodo estival con sus fiestas patronales.