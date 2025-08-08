Los 13 pueblos de Cobreros debaten la concentración parcelaria

Propietarios y vecinos de los 13 anejos del municipio de Cobreros se reunieron en San Román de Sanabria para abordar la necesidad de la concentración parcelaria, en 12 de las 13 pedanías. Con una amplia participación, los impulsores de la propuesta señalaron los pasos previos con el nombramiento de dos representantes por cada pueblo y formar una comisión. La propuesta de concentrar propiedades en un territorio profundamente minifundista ha partido de vecinos de Limianos, perteneciente al municipio.

El listado de pueblos incluye Terroso, San Martín de Terroso, Santa Colomba, Cobreros, Avedillo, San Miguel de Lomba, Barrio de Lomba, Riego de Lomba, Castro de Sanabria, San Román, Sotillo, Limianos, además de Quintana.

Otra de las medidas es la constitución de una asociación para tener personalidad jurídica, además de dar traslado a la Alcaldía de Cobreros de esta propuesta vecinal, para que sea desde el Ayuntamiento quien haga las gestiones y los trámites de solicitud ante la Junta de Castilla y León. De los 13 pueblos del municipio del Cobreros, uno con el mayor número de pedanías de la provincia, solo Quintana de Sanabria ha desarrollado el proceso de concentración que comenzó en los años 90, con el entonces alcalde Arsenio Villasante.

