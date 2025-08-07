Tres heridos en un accidente de madrugada en Palacios de Sanabria

Tres personas, un varón y dos mujeres, han resultado heridas como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la autovía A-52 sentido Orense, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria.

El aviso fue recibido por Emergencias del 112 en torno a las 3 y media de la mañana de este jueves tras una colisión entre un turismo y una furgoneta que dejó a una persona atrapada en el interior de los vehículos. Hasta el punto kilómetro 75 de la autovía se trasladaron efectivos del parque de Bomberos Zamora Norte del Consorcio de la Diputación Provincial, si bien el conductor atrapado había conseguido salir del vehículo por sus propios medios.

Los bomberos del Consorcio, durante su intervención en el accidente de tráfico en Palacios del Pan. / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora

Una vez asegurada la zona, los bomberos llevaron a cabo labores de prevención, señalización y limpieza de la calzada hasta el restablecimiento de las condiciones de seguridad vial.

Las tres personas heridas fueron atendidas por los servicios sanitarios desplazados para después ser trasladadas al Hospital Comarcal de Benavente.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios del Sacyl, además de una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

La tradicional Operación Salida de las vacaciones de agosto arrancó con la previsión de que por las carreteras de la provincia de Zamora se desplazaran más de 62.000 vehículos, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La mayor intensidad de tráfico suele estar en las autovías A6, A66, A62, A52 y A11. El punto más conflictivo suele estar en la A6, a la altura de la localidad de Castrogonzalo.