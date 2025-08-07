San Mamed venera al santo que dio el nombre al pueblo y patrón de los huérfanos

San Mamed, localidad perteneciente al municipio de Rábano de Aliste, celebra este jueves el día grande de sus fiestas patronales desde antes del amanecer con la tradicional alborada alistana para venerar al patrón de los niños huérfanos y de los que sufren de manqueras (fracturas de huesos), de los rebaños, de los pastores y de las cosechas.

Vecinos y emigrantes participaron en la misa y en la procesión que oficiaba el párroco Teo Nieto Vicente que en estos días de agosto se convierte en uno de los mayores usuarios de las carreteras alistanas para que ninguno de los pueblos que tiene a su cargo se quede sin ritos religiosos.

Procesión / Ch. S.

Tardeo de juegos autóctonos que en San Mamed gustan de practicar y preservar las tradiciones de antaño que heredadas de sus ancestros, padres y abuelos, han llegado a nuestros días para diversión de niños, jóvenes y mayores que, como pregonan por allí, es la tajuela es la única oportunidad de tirar piedras sin que te riñan.

Antaño, ahora y siempre en cualquier buena fiesta que se precie de serlo y las de San Mamed lo son no puede faltar la gastronomía tradicional con sus manjares culinarios: los comensales se lo pasaron en grande con la degustación del producto por excelencia de las celebraciones de "La Raya" de España y Portugal: el hornazo típico alistano donde se conjugan los sabores, juntos que no revueltos, de la masa madre con el tocino y las longanizas al calor del horno de adobes de barro.

El grupo de coros y danzas Aires de Aliste de Pobladura de Aliste se encargaba de ofrecer el mejor folclore y la orquesta Gran Sland es la encargada de amenizar la velada nocturna con una verbena popular hasta altas horas de la madrugada.

El campanero tocando las campanas / Ch. S.

Tras una semana de jolgorio, alegría, diversión y dormir a deshoras los vecinos de San Mamed se congregarán mañana hacia las 14.30 horas para compartir en familia una comida de hermandad y convivencia a base de arroz con mucha cosa por cortesía de la asociación cultural La Calienda dinamizadora de la vida en el pueblo con el apoyo del Ayuntamiento de Rábano que preside Francisco Boyano Rodríguez.

San Mamed históricamente formo parte del Ayuntamiento de Villarino tras la Sierra desde 1833 hasta el 16 de octubre de 1929 se decretó la disolución de dicho municipio pasando Latedo y Villarino tras la Sierra al de Trabazos y San Mamed al de Rábano; unos años antes Santa Anta había pasado a formar parte del Ayuntamiento de Alcañices.

Fiestas de San Mamed / Ch. S.

A nivel poblacional San Mamen contaba en 1910 con 64 habitantes viviendo un crecimiento significativo que le llevó a batir su récord poblacional a mediados del siglo XX con 90 habitantes en 1950, manteniéndose estable en los años cincuenta pues solo bajo a 85 vecinos en 1960.

Tras bajar en 1970 a 71 lograba remontar a 81 en 1980, afrontando el cambio de siglo XX al XXI con 59 residentes. Actualmente son 37 las personas empadronadas duplicándose cuando menos la población a lo largo del verano y más concretamente en agosto.

San Mamed, el mártir nacido junto al Mar Negro en Cesárea de Capadocia en Turquía a mediados del siglo III, martirizado con un tridente, que sólo en Galicia es patrono de 99 parroquias y además lo es de la catedral de Langres en Francia, en la antigua Vicaria de Aliste solo es venerado en el pueblo al que presto su nombre y de la parroquia de Bercianos. n

