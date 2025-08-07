Un pueblo de Sanabria rescata su Danza de Palos
Daniel Boyano imparte una conferencia sobre el baile tradicional de Lobeznos, tras recopilar información documental y oral que será utilizada como punto de partida para su recuperación
En la memoria de algunas de las personas que participaron de la conferencia de la Danza de Palos de Lobeznos, aún está vivo el recuerdo de ese baile que vieron interpretar a los mayores. "Era una niña y me acuerdo" rememoraba una de las descendientes de Lobeznos.
El geógrafo Daniel Boyano Sotillo además de recoger in situ los testimonios, mostraba la documentación recogida. Estos primeros pasos de recopilación de la información documental y oral abren el camino a la recuperación material de esta tradición perdida, que no olvidada.
El principal documento es el del prestigioso investigador Joaquín Díaz, "La danza de Lobeznos", en los años 70 del siglo pasado. En concreto hacía referencia a "un romance o entremés o danza" como así se llamaba que se representaba.
Ocho personas –hombres- encarnaban un personaje y recitaban de memoria su papel. Curiosamente los diálogos se desarrollan en castellano y portugués, a tenor de los personajes en el marco de una confrontación bélica hispano lusa. Hay un personaje "el birria" que con unas tenazas corregía a los jóvenes. La representación tenía lugar el día de la Ascensión.
La recopilación de Díaz recogía el atuendo de enaguas blancas de vuelo –más propia de la zona portuguesa- camisa y pañoleta cruzada al torso. Además blandía espadas de madera o palos para la danza.
La ilustración elaborada en esa investigación, aporta otro detalle sobre la musicalidad, la partitura y el uso de la gaita como instrumento.
