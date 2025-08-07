Prohibido el consumo de agua en el Barrio de la Gafa, en Sanabria

Malestar entre los vecinos del Barrio de la Gafa de Robleda-Cervantes por la prohibición de consumir agua del grifo desde el 30 de julio. La prohibición se alargará un par de semanas más, como se ha comunicado desde la Alcaldía a los vecinos, hasta que lleguen los resultados de las analíticas del agua.

Las obras de abastecimiento que realiza el Ayuntamiento y la realización de las analíticas están en el origen de la prohibición. Vecinos del barrio denuncian que no se dan alternativas de abastecimiento, como la entrega de agua envasada o suministro de agua potable con cisternas, cargando a los vecinos con un gasto de agua adicional. Por el momento se estudia desde el Ayuntamiento no efectuar el cobro de los recibos de abastecimiento. Los afectados denuncian los problemas reiterados con el abastecimiento desde hace años y en fechas críticas del verano.