Prohibido el consumo de agua en el Barrio de la Gafa, en Sanabria
Las obras de abastecimiento que realiza el Ayuntamiento de Robleda-Cervantes y la realización de las analíticas están en el origen de la prohibición.
Malestar entre los vecinos del Barrio de la Gafa de Robleda-Cervantes por la prohibición de consumir agua del grifo desde el 30 de julio. La prohibición se alargará un par de semanas más, como se ha comunicado desde la Alcaldía a los vecinos, hasta que lleguen los resultados de las analíticas del agua.
Las obras de abastecimiento que realiza el Ayuntamiento y la realización de las analíticas están en el origen de la prohibición. Vecinos del barrio denuncian que no se dan alternativas de abastecimiento, como la entrega de agua envasada o suministro de agua potable con cisternas, cargando a los vecinos con un gasto de agua adicional. Por el momento se estudia desde el Ayuntamiento no efectuar el cobro de los recibos de abastecimiento. Los afectados denuncian los problemas reiterados con el abastecimiento desde hace años y en fechas críticas del verano.
- La falta de suministro eléctrico obliga a suspender el concierto de la Panorama en Rabanales
- Hallan un cráneo humano en el armario de una vivienda de un pueblo de Zamora
- Los zamoranos han hablado: este es el pueblo más bonito de la provincia
- Accidente mortal en Villaralbo: fallece una persona al incendiarse su coche tras chocar contra un árbol
- Renfe podría dejar a Sanabria fuera de la solución que baraja para Galicia
- San Pedro de las Cuevas evita la venta de su iglesia a un particular
- José Manuel Morán, el 'delfín' de Javier Faúndez en Trabazos, renuncia al cargo de concejal
- La línea de bus de Puebla a la estación AV de Zamora se estrena con un solo viajero