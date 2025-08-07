Controlado un incendio en el casco urbano de Fariza

Hasta siete medios humanos, terrestres y aéreos se han desplazado al pueblo de Fariza de Sayago para apagar un incendio en el casco urbano. La intervención del operativo y la rápida reacción de los vecinos, avisados por el alcalde a través del toque de campanas, ha permitido que en apenas una hora se haya controlado el fuego declarado sobre las 11.20 de esta mañana.

Personal de Medio Ambiente en el incendio de Fariza / Cedida

Tres agentes medioambientales, una autombomba, una cuadrilla helitransportada, un helicóptero y bomberos de la Diputación con base en Bermillo han actuado para apagar el incendio en pleno casco urbano de Fariza y evitar la propagación de las llamas.

Se han calcinado unos 2.000 metros cuadrados de pasto y matorral, y aunque se investigan las causas del incendio la hipótesis más fiable es una negligencia.