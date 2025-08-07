Gaitas de homenaje a Valencia y tributo a Milladoiro en Lubián

El grupo más reconocido del folk gallego, Milladoiro, regresaba 18 años después, al escenario urbano de la Fontarbela de Lubián, dentro del XIX Festival Folk Rock Nas Portelas. Con ganas de ir a por una tercera visita para recordar “raíces” y repasar la Galicia de Maelloc, saltando por los temas del País de las Maravillas, recordando As Fadas y volviendo al Atlántico, esperando “Auga de Maio”. Los veteranos, con 45 años de carrera, arrancaron a público por baile y seguir el ritmo con los pies.

Como colofón para una noche de festival, los asturianos de Guieldu arrancaron con los mejor del folk- Rock de su L´Aremu y Perdayuri, y cuyos trabajos musicales se han visto reconocidos en festivales de España y Portugal.

GALERÍA | XIX Festival Folk Rock de Lubián / Araceli Saavedra

La música empezó pronto, de tarde, a sonar por las calles de Lubián vestida de gaitas. El Encuentro de Bandas de Música Tradicional de As Portelas se convirtió en un homenaje a Valencia y “lo mal que lo han pasado”, en palabras de Jhonatan Ferreira, cuando anunció la actuación del grupo CelTúria de Amics de la Gaita de la Comunidad Valenciana. La presencia de la formación CelTúria culminaba el paso de las cinco formaciones participantes por la plaza A Horta Do Cura, en este 19 Encuentro de Bandas de Música tradicional.

El público disfrutó con las actuaciones de la orensana Banda de Gaitas Abertal da Rúa de Valdeorras, la participación del grupo luso Os Moleirinhos do Gandanha, además de las adaptaciones “mediterráneas” de CelTúria. La comarca estuvo representada por la formación tradicional de Atrapallada de Puebla y los anfitriones de la Banda de Gaitas As Portelas. Todas las bandas se unieron y regalaron la interpretación al unísono del pasodoble de “Los Cabezudos” que la banda de la Alta Sanabria lleva por himno para interpretar.

Y de un tributo y un homenaje a un deseo, el del alcalde de Lubián, Felipe Lubián, que apostó por el futuro y las nuevas generaciones de gaiteros y gaiteras para As Portelas.

