Fiestas de la participación, sencillez y ahorro en Roelos de Sayago

Digamos que toda España está en fiestas. Zamora toda la provincia es una fiesta y Roelos no iba a ser menos. Tres días convocan y reúnen al pueblo entero a compartir juegos campeonatos, creatividad, juergas, peñas, bailes, músicas, amistad, cercanía, compañerismo, vecindad, ilusión, encuentro. Hemos visto niños de menos de dos años disfrutando de sus disfraces, adolescentes pletóricos de alegría y radiantes de jovialidad luciendo sus atuendos y encantos propios de su edad entre los 12 y 18 años.

Toda una lección de buen trabajo e ilustración nos dieron un grupo de quinceañeros de la peña Juerga Civil que durante todo el año prepararon y distribuyeron los papeles entre ellas y ellos para pronunciar el pregón de fiestas.

Fiestas de la participación, sencillez y ahorro

El pueblo entero desde niños a ancianos, nos reunimos en la plaza a las 9 de la noche, convocados por una sencilla música de instrumentos conocidos y con sorpresa de todos, aparecieron las peñas brindando pañoletas festivas por parte de la peña Juerga Civil, bebidas ofrecidas por la peña Sin Ron ni Son ataviados con sus disfraces de todo tipo y color.

Mucha creatividad e ingenio de abuelas, madres, familias. Un cohete anunció el pregón que fue seguido con emoción e interrumpido con aplausos 5 veces. Como es ya tradicional a las 12 empezó el baile. El sábado 2 agosto campeonatos de todo tipo con mucha participación. Frontenis, triples, guayín, tute, mus, remi, petanca. Y a las 10 de la noche a cargo de la peña, las Fatigas reparto de hornazo y bebidas.

La corporación municipal hizo entrega de trofeos a los mejores en los campeonatos. Todos los participantes, más de 200, habían sido buenos. Y ya a la media noche el conjunto Syra amenizó con luces y sonido los bailes hasta la madrugada. Con la misa a las 13 horas, precedida durante media hora por buenos repiques de campanas ejecutados por los mejores artistas del pueblo a la que asistió la corporación municipal y la iglesia llena, el alcalde los concejales asistentes hicieron entrega al ofertorio a nuestro querido y cercano cura Héctor , quien siempre sabe y quiere integrar en la liturgia las ideas de la asamblea , la pañoleta de fiestas, con el escudo del pueblo que recibió con agrado y entre aplausos como signo de comunión.

Él integra lo nuestro y nosotros lo suyo. Él forma parte de nuestra comunidad. Nuestro coro bien preparado animó con muchas canciones bien entonadas. Decían algunos que era la misa más emocionante que nunca habían vivido Por la tarde los hinchables acuáticos, bailes regionales por el grupo los Alfares de Pereruela, finalizaron unas fiestas muy seguidas y participadas. El alcalde manifestó, lo mejor es pasar inadvertido.

Es la señal de que todo ha ido bien de mano del concejal responsable de festejos, D. Julio quién ha derrochado tiempo e ilusión. Y así ha sido, desde la sombra y la operatividad la corporación municipal ha logrado unas fiestas sencillas, sabrosas, con participación activa y pasiva de todo el vecindario, nativos y allegados con actuaciones variadas sin coste alguno, discretas, de fraternidad, ilusionantes y con poco presupuesto.

