El Festival Du Llagu, dos días a toda marcha en Vigo de Sanabria

La primera edición del Festival Du Llagu en Vigo de Sanabria tendrá lugar los días 23 y 24 de agosto. La nueva actividad, que pone en valor la cultura y el patrimonio zamorano, cuenta con actuaciones de distintos artistas y actividades gratuitas para todos los públicos.

La idea del festival surge de dos artistas del grupo “Vandalia Trío”, Carlos Villarino y Pablo Estébanez. Carlos Villarino, natural de Vigo de Sanabria, llevaba a su grupo a ensayar a la localidad y tras estar allí repetidas veces, el grupo apreció la arquitectura tradicional y siempre tuvieron el “gusanillo” de montar un espacio artístico en el que hubiese la conexión entre el arte y la belleza arquitectónica de Sanabria.

La propuesta es de grupos de calidad y artistas de la zona, en el que este año han optado por música fusión instrumental, pero siempre con una coherencia artística general. “Queremos ver cómo confluyen la pasión por el folclore de la zona con la propuesta que hacemos”, afirma Carlos.

Ambos promotores de la actividad tuvieron muy presente que querían utilizar distintos lugares del municipio. Por ello, los artistas que actúen por la mañana, Pablo Casal y “Vandalia Trío”, lo harán junto a la fuente y, los del horario de tarde, “Wamla” y “Nacho Loring Quintet”, lo harán en el campo de fútbol.

Además de los conciertos, la iniciativa llevará a cabo una exposición de fotografías de Ana Vega; acuarelas de Fernando García; un taller de cerámica de Irene Peláez; “relatos de Sanabria” a cargo de “Madarsu Teatru”; Domingo Fernández llevará a cabo la actividad llamada “miradas y texturas”; y Daniel Boyano será el encargado de “árboles monumentales de Sanabria”.

El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, alega que están encantados de colaborar con Vigo de Sanabria y con los jóvenes artistas; y la institución colabora con el festival desde el área de cultura y patrimonio para fomentar el arte de la provincia de Zamora. Por su parte, Laura Huertos, de la Fundación Caja Rural de Zamora, expone también su entusiasmo por colaborar y agradece a los organizadores efectuar este festival donde haya actividad, cultura y naturaleza en los pueblos zamoranos.