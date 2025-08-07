Bercianos de Aliste, San Vicente de la Cabeza y Palazuelo de las Cuevas se van de joldría

El municipio de San Vicente de la Cabeza (Bercianos de Aliste, Campogrande y Palazuelo de las Cuevas) rejuvenece y recobra la vida con la llegada del mes de agosto en que regresan a los pueblos la mayor parte de los emigrantes y sus descendientes para disfrutar del descanso en su amada tierra alistana y de las fiestas patronales. La plazas y calles durante el otoño, invierno y primavera de los jubilados recobran la vida, el bullicio y la alegría que solo los niños le saben dar.

Campogrande fue el pueblo más madrugador con San Juan Bautista y ahora le toca el turno a Bercianos, San Vicente y Palazuelo en unos festejos con prestigio que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento que preside el alcalde Fernando González Rodríguez.

Fiestas de San Mamés

Bercianos de Aliste dará el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a San Mamés hoy jueves, como debe de ser, a las 6.30 de la madrugada, con una alborada tradicional alistana por las calles del pueblo. A las 12 horas misa para venerar al patrón San Mamés, que "nunca esta de más confesarse antes de una siesta". Tardeo de tute y de juegos infantiles y tradicionales hasta las 19.30 horas en que llegarán los bailes regionales de la mano del grupo Doña Urraca. La primera verbena popular, con bingo en el descanso, estará amenizada por la orquesta Ángelus.

Mañana viernes mañanera santa misa y sobremesa de torneos de tute y pin pong, con hinchables para los más pequeños a partir de las 18 horas. La gente del pueblo y sus allegados podrán participar a las 19 horas en el campeonato de tajuela. Cita gastronómica a las 2.30 horas con el concurso de tortillas y de postres, como paso previo a la merienda popular para todo el pueblo. La movida nocturna contará con la animación de la macrodiscoteca “Sensation” con concurso de disfraces “donde la mitad no sabe de qué va disfrazado y la otra mitad tampoco”. Para finalizar el sábado 9 de agosto la charanga “El Tropezón” animará el cotarro hasta que el cuerpo aguante.

Grupo de Coros y Danzas «Doña Urraca», que actuará en las fiestas de Bercianos, San Vicente y Palazuelo. / CEDIDA

El Artenazador

San Vicente de la Cabeza tomará el relevo el día 9 de agosto (sábado) con un mercadillo a partir de las 12 de la mañana y por la tarde con los juegos y la fiesta de disfraces infantiles y color party. Primera cita nocturna hacia la medianoche con la disco móvil "La Zona".

Día grande el domingo 10 con pasacalles a cargo de "Los Chirlos" de Domez. Misa y procesión en honor a San Lorenzo Mártir a las 13 horas, con baile vermut al son de las dulzainas y tamboriles de Pascual Blanco Martín y compañía. Tarde de folclore con el grupo Doña Urraca de Zamora. La orquesta Woodoo amenizará la primera verbena popular con bingo en el descanso.

Cita el lunes 11 a partir de las 12 horas con la mascarada infantil: los niños y niñas del pueblo se suman a los mozos para no perder las tradiciones de antaño. Los mozos se encargarán de limpiar las fuentes del pueblo costumbre que antaño tenía lugar el 29 de junio (San Pedro) antes de la siega, el acarreo y la trilla. Para las 20 horas está programada la salida de la mascarada de verano de "El Atenazador" Por la noche fiesta de disfraces con el DJ alistano Marc.

Virgen de la Asunción

Palazuelo de las Cuevas abrirá las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción el día 9 de agosto, viernes, con la apertura del bar de la juventud y bailes con la charambita de Domez. El lunes 11 a las 22.30 horas cine al aire libre con la película Coco junto al comedor social y al día siguiente torneo de Beer Pong. De nuevo cine el miércoles 13 con la "Noche en el museo"y el 14 a las 17 horas fútbol y a partir de la una de la madrugada bailes con la macrodiscoteca "La Rave". En el descanso bingo y música con la DJ Emma.

Día grande el viernes 14 de agosto con la santa misa a las 12 de la mañana en honor a la patrona Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, con sobremesa de mus en el disco bar Oasis, partido de fútbol y a las 19 horas juego de la tajuela e hinchables para los más pequeños. A las 20 horas turno para el folclore con la actuación del grupo Doña Urraca de Zamora. El broche de oro lo pondrá una verbena popular que contará con la actuación de la orquesta Amazonas de Salamanca. Habrá bingo en el descanso y música con la DJ Emma.

El sábado 16 a las 12 de la mañana tendrá lugar la misa en “Bajo los Linares” con vermut al finalizar. Sobremesa de tute en el bar de Virgilio y a las 19 hinchables para los niños. Cita a las 20 horas con la tradicional merienda para el pueblo por cuenta de la comisión de fiestas. Para finalizar los festejos fiesta del cubata y de disfraces con la música de los DJ Omar y Yeray. n