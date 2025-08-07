Las aves de presa buscan sombra en Codesal

La presencia de las aves rapaces de Control Peregrinus atrajo la curiosidad y el interés de niños y adultos en Codesal de Sanabria, que hicieron muchas preguntas sobre estos ejemplares. Francisco Rodero explicó las características de estos ejemplares que son "aves salvajes" criadas en cautividad pero "siguen siendo salvajes" recordó.

Entre las aves destacaron el halcón blanco, un ave propia de zonas más áridas con su plumaje blanco y de mayor tamaño que otros halcones. El búho real fue otra de las aves llamativas por su tamaño, que suele expulsar y cazar a otras aves rapaces competidoras de su territorio.

Además del control de aves y las exhibiciones, la cría de aves rapaces se destina a la práctica de la cetrería en países como Arabia Saudí, donde se venden la mayor parte de los ejemplares que nacen en cautividad. El público disfrutó de los vuelos al reclamo de los adiestradores. Las aves agradecieron la sombra y las copas de los árboles para tomarse un descanso en una tarde muy calurosa.

Aves de presa buscan sombra en Codesal

La Asociación Cultural Las Raíces de Codesal de Sanabria continúa con sus actividades con rutas de senderismo, y la excursión por el casco histórico de Astorga y el Centro de Interpretación del Chocolate, talleres de jardinería y cocina para niños, cita gastronómicas con la tortilla y los pinchos, las historia de "Codesal de Leyenda".

El deporte está presente en su semana cultural con torneos de pádel, o la actuación de la folclorista Vanesa Muela.

La Fiesta Blanca y su Codesal Comedy con la monologista Coria Castillo, son parte de su amplia programación. Disfraces, ronda, la apertura de su Museo Etnográfico serán citas para todos los codesalinos, este fin de semana.