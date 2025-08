Moción de censura en Gema del Vino con nuevo alcalde

Cambio de alcalde en Gema del Vino. Una moción de censura ha descabalgado a Luis Enrique Díez Casado, de Ahora Decide, y aupado en la Alcaldía a Álvaro Martínez Ortega, ex compañero del anterior en el equipo de gobierno. El nuevo alcalde de Gema ha recibido el apoyo de Sandra San Miguel Fernández y Mario Casado Vaquero, quienes también formaban parte del grupo de Ahora Decide que en mayo de 2023 ganó las elecciones municipales por mayoría absoluta, con cuatro representantes frente al PP que logró solo un edil en la persona de María Pilar Pelazas Fernández y en esta moción de censura se ha abstenido.

El nuevo equipo de gobierno de Gema del Vino pasa a estar formado por el alcalde y dos concejales, todos ellos no adscritos al abandonar las filas de Ahora Decide. Los tres concejales con los que Luis Enrique Díaz Casado llegó a la Alcaldía le han retirado su apoyo por “desavenencias” arrastradas desde hace más de un año y que han derivado en una “situación insostenible” describe el nuevo regidor de Gema del Vino.

Apunta Álvaro Martínez a la “falta de transparencia” del ya ex alcalde, que “no ha contestado a ni uno solo de nuestros escritos y peticiones de información sobre las cuentas y otras muchas gestiones”. Esta situación llevó a los ahora concejales no adscritos a formalizar una queja ante el Procurador del Común.

El ya ex alcalde Luis Enrique Díez Casado rechaza de plano las críticas de sus ex compañeros. "Ha sido la época más transparente, pero además la Ley es muy clara y tenemos la obligación de informar a los concejales y a los vecinos, otra cosa es cómo se solicitan las cosas,. Hay unas normas". Reprocha además que "he estado solo durante año y medio, y los últimos ocho meses no han pisado por el Ayuntamiento, no he tenido ningún tipo de ayuda" afirma sobre los ya antiguos miembros del equipo de gobierno.

Por su parte el nuevo alcalde de Gema segura que “no ha sido fácil la decisión, pero al final hemos tenido que coger las riendas porque el Ayuntamiento iba a la deriva” argumenta quien se propone como objetivo principal “acabar con el enfrentamiento, aparcar los conflictos personales y gobernar de acuerdo con todo el pueblo, sin distinciones”.

Álvaro Martínez es consciente de lo complicado del momento y la crispación, como se pudo constatar en el pleno de la moción de censura “vigilado” por la Guardia Civil y donde el ya ex alcalde negó todas las acusaciones vertidas por sus antiguos aliados en el Ayuntamiento de Gema.

El nuevo regidor precisa también que su antiguo partido, Ahora Decide, es conocedor de la situación que se vivía en el seno del equipo de gobierno y las discrepancias de los tres concejales ahora no adscritos. “Nos hemos reunido con ellos y les hemos anunciado la decisión que íbamos a tomar porque éticamente era la correcto, pero han preferido seguir apoyando al alcalde” explica Álvaro Martínez. Por su parte el ya ex regidor asegura que "me voy muy tranquilo porque he intentado hacer las cosas bien y siempre con la legalidad por delante, pero es muy difícil gobernar solo, me ha apoyado más la oposición que quienes eran mis compañeros".

La crisis se ha consumado con una moción de censura que abre una nueva etapa en el Ayuntamiento de Gema del Vino.

