La apoteósica actuación de Leticia Sabater en Villardeciervos: "Os amo, sois enormes"

Te puede gustar o no, pero si algo tiene Leticia Sabater es que es una trabajadora nata desde muy joven. Lleva toda su vida dedicada a la comunicación, como presentadora y colaboradora, así como participante de programas de televisión y, en los últimos años, como cantante. Se recorre casi cada pueblo de España y en las últimas horas ha sido el turno de uno de Zamora: Villardeciervos. La artista se subió al escenario de la localidad, donde recaló este jueves, y lo dio todo en un espectáculo donde empatizó con el público desde el minuto uno: "Os amo, sois enormes, Villardeciervos", ha publicado ella misma en sus redes sociales.

La artista se ha mostrado en su perfil de Instagram muy agradecida con los zamoranos en la que califica como "una noche mágica e inolvidable". Tanto que asegura que deja Zamora "con el corazón lleno de amor y cariño".

Nació en junio de 1966 en Barcelona, es decir, tiene en el momento actual 59 años. Mide 1,68 y pasó una infancia dura. Y es que a veces solo hace falta conocer la historia de la persona -y no del personaje- para entender sus comportamientos. "Me di cuenta de que tenía que ser simpática para ser alguien en la vida y para que alguien me quisiera a su lado porque era fea, muy fea". Quien habla es Leticia Sabater, que parece que su modo histriónico de comportarse en la vida hunde sus raíces en su infancia, una época en la que asegura "haber sufrido mucho". En este sentido, abrió su corazón a Pablo Motos en El Hormiguero: "Nací muy fea, con las rodillas torcidas, un parche en el ojo y el himen diminuto, vamos, que era un cromo y sufrí mucho porque era alguien que estaba ahí apartada sin que nadie nunca hiciera caso, solo para reírse".

Su actitud, la clave

"Yo era un callo malayo pero empecé a comportarme como Claudia Shiffer y eso llamaba la atención". Hasta los 13 años, Sabater recibió insultos diarios, "me han llamado de todo así que he sufrido más de lo que nadie puede imaginar", pero aún así decidí ser artista. "Todo se lo debo al público gay porque fueron los únicos que creyeron en mí".

Dos años de matrimonio

Durante algo más de un año estuvo casada con José María Fernández-Mayo. Lo hizo en 2001, si bien en 2003 ya se habían divorciado. En ese momento, él era un conocidísimo empresario asturiano al que todos conocían como Morgan. Fue una boda de princesas, como ella quería, en la que ella se casó vestida de blanco y por la iglesia en el colegio El Pilar de Madrid, donde se dieron el "sí quiero".