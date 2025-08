La Virgen de las Nieves se viste de calor en La Tuíza

La festividad de la Virgen de las Nieves, de La Tuíza en la Alta Sanabria, llegó con el calor de la devoción, con el calor de la música y con calor atmosférico, en un cinco de agosto en plena ola de calor incluso en As Portelas.

Cientos de personas conmemoraron este martes la festividad de La Tuíza en su santuario engalanado para el momento central de los actos religiosos. La imagen procesionó y estrenaba esta vez una medalla para facilitar a los vecinos y devotos su adoración. El párroco, Luis Alfredo Carrión, concelebró la misa con su paisano venezolano, Pedro José Rivas, resaltando en la homilía precisamente la gran devoción a esta Virgen cuyo santuario “se llena siempre” que hay celebración, incluso cuando hace frío en este templo, en plena montaña.

“Da igual que sea en mayo que en diciembre que siempre se llena”. Mencionó también que “día a día pasan por aquí muchos peregrinos a presentar sus deseos y alegrías”. El templo está en el valle entre el paso de montañas, entre Padornelo y A Canda, del Camino de Santiago Mozárabe Sanabrés.

Si el camino a Santiago todavía es largo, la procesión se hace corta alrededor del santuario, pero a paso muy lento para que todas las personas que quieren llevar la imagen tengan ese momento esperado de cargar, sujetar o agarrar unos instantes las andas de La Tuíza. Las charangas NBA y Nova Terra adaptaron su repertorio a los momentos de recogimiento religioso y del almuerzo desenfadado a base de pulpo.

La otra imagen de la Virgen de las Nieves que preside el altar Mayor, una imagen vestidera de algo más de un metro de altura, también ha recibido de sus fieles otro regalo que estrenará en septiembre, un nuevo manto. Y posiblemente, la próxima vez, descenderá de su camerín para participar por primera vez en una procesión en la romería grande de septiembre.

De momento, María Magadalena, desde su altar es la que espera el milagro de la Comisión Provincial de Patrimonio, para que autorice su restauración, porque la Magadalena llora con razón de ver su espacio artístico tan deteriorado.

Una cita con el Folk y el Rock en As Portelas

Con motivo de estas fiestas de verano, Lubián celebra la 19 edición del Festival Folk and Rock de As Portelas, que reúne este miércoles, 6 de agosto, a las bandas de gaitas de Abertal de A Rúa de Valdeorras, Os Moleirinhos do Gadanha de Portugal, Atrapallada de Puebla de Sanabria, CelTúria y As Portelas de la Alta Sanabria, en la Plaza Horta do Cura. Las actuaciones más esperadas de esa noche son las de Milladoiro y Guieldu, a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Fontarbela. A Banda do Elías y Rider on the Doors pondrán el colofón al festival el jueves, día 7.

