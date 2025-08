La falta de suministro eléctrico obliga a suspender el concierto de la Panorama en Rabanales

La desgracia en forma de escasez de energía eléctrica se cebó en la noche del lunes con la la localidad de Rabanales de Aliste donde la limitada potencia eléctrica obligaba a suspender el concierto de la orquesta Panorama una de las actuaciones más esperadas del verano en la provincia de Zamora para el que habían sacado entrada más de tres mil personas.

La actuación era el tema de conversación del día y más aún cuando los seis trailers atravesaron Villardecievos, Boya, San Pedro de las Herrerías, Mahide, San Vitero y Grisuela camino de Rabanales adonde muchos se acercaron incluso a ver el montaje del espectacular escenario

Rabanales tenía y tiene este año, es digno reconocerlo, uno de los mejores programas de fiestas de la provincia de Zamora, digno de elogio, y eso nadie lo pone en duda. El problema comienzo hacia las 23 horas cuando comienzan a fallar los generadores, según los técnicos de la orquesta, porque están los filtros mal. Tras llegar el técnico de la empresa y cambiar los generadores a las 1.15 horas se intenta arrancarlos sin éxito. Hasta siete veces intentó la Panorama subir el telón pero fue imposible. Llegados a las 3 de la mañana se decide suspender el concierto.

Se intentó conseguir nuevos generadores pero fue imposible ya que ninguna empresa se atreve a cubrir las expectativas y necesidades de en potencia eléctrica de la Panorama.

El propio alcalde del Ayuntamiento de Rabanales Santiago Moral Matellán y además miembro de la “Peña el Ciclón” asumió la responsabilidad de subir al escenario y anunciar la suspensión. Se parte de la base que las más de tres mil personas allí concentradas recibirán la devolución de sus entradas como no podía ser de otra manera. La organización exigirá responsabilidades civiles a la empresa de Zamora que contrato los generadores que no fueron capaces de abastecer de energía a un escenario móvil y un equipo de luces y sonido valorados en cuatro millones de euros.

Incluso se barajó repetir la actuación otro día pero la orquesta Panorama no tienen fechas libres hasta octubre algo impensable para organizar una actuación de tal calibre en Aliste cuando ya no hay demasiada gente joven en los pueblos y más aún hacerlo al aire libre.

La orquesta Panorama tiene contratados 30 conciertos a lo largo de agosto, de hecho solo descansa el día 19. A Rabanales llegaban tras actuar en las poblaciones de A Anoia y Carantoña en La Coruña y Souto Mayor (Pontevedra) para continuar tras pasar por Rabanales, sin actuar, en Escairon (Lugo) y As Neves de Grixoa (Orense).

Fueron muchos los zamoranos y trasmontanos que ayer se quedaron con la miel en los labios. No obstante aún tendrán la oportunidad de poder verlos este verano, no en la provincia de Zamora pero si muy cerca, en “La Raya” de España y Portugal, ya que actuarán con entrada gratuita a pocos kilómetros de Aliste, el día 20 de agosto, en Malhadas, en el concelho rayano de Miranda do Douro.

A pesar de la desgracia la verbena popular se pudo salvar en parte gracias a la actuación de la orquesta “Cuarta Calle” de Asturias cuyo dueño tenía contratada la gestión de la barra y el DJ Cristian Terrón, alistano de Gallegos del Río, que se sumó con su discoteca móvil “La Timba” animando el cotarro como solo él sabe hacerlo hasta altas horas de la madrugada.

