San Pedro de las Cuevas evita la venta de su iglesia a un particular

La indignación ha dado paso a la tranquilidad de los vecinos de San Pedro de las Cuevas porque su alcalde, Raúl Crespo, ha logrado paralizar y evitar la pretendida compra de la iglesia parroquial de la localidad por parte de un particular, tras cerrar un acuerdo con el Obispado de Zamora basado en la cesión del templo al Ayuntamiento.

Tras unas semanas de incertidumbre en las que Crespo ha tenido que aplacar el enfado y el malestar de los vecinos de San Pedro de las Cuevas y de los que residen en Losilla y en Santa Eufemia del Barco, municipio al que pertenecen ambas localidades, finalmente ha podido paralizar la compra de la iglesia parroquial por la que el alcalde de un pueblo cercano y de su mismo partido político, el PSOE, había realizado, presuntamente, una oferta de compra y sin remitir una comunicación previa al Ayuntamiento.

Las pretensiones del particular de adquirir la iglesia parroquial generaron preocupación e indignación entre los vecinos de las localidades que pertenecen al municipio porque, al igual que Crespo, consideran que el templo, además del máximo exponente de su patrimonio histórico, es un símbolo de la "identidad" de San Pedro de las Cuevas.

Ante esta situación, el alcalde solicitó una reunión con el Obispado para recabar más datos sobre la veracidad de la propuesta de compra y para intentar evitar su venta, encuentro que se ha celebrado recientemente y durante el que ambas partes han cerrado un acuerdo de cesión al Ayuntamiento de las iglesias de San Pedro de las Cuevas, Losilla y Santa Eufemia del Barco.

Compromiso

En contraprestación a la cesión, el Ayuntamiento se compromete al mantenimiento de los tres templos y a ejecutar aquellas reparaciones que sean necesarias para garantizar su conservación. Otro de los términos del acuerdo es que las tres iglesias parroquiales deben destinarse al culto religioso.

En el acuerdo cerrado con el Obispado de Zamora ha sido clave, como reconoció el alcalde, la "mediación" del párroco, Ángel Carretero Martín, que ha contribuido a materializar la cesión de las tres iglesias al Ayuntamiento de Santa Eufemia del Barco.

Del mismo modo, Crespo agradeció al presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y a la diputada del PP, Amaranta Ratón, que le hayan asesorado y acompañado en el proceso de negociación con el Obispado que, finalmente, ha permitido evitar la venta del templo parroquial.

Acceso principal a la iglesia de San Pedro de las Cuevas. / Cedida

Crespo hizo extensivo el agradecimiento a los vecinos de San Pedro de las Cuevas, Losilla y Santa Eufemia del Barco que, en algunos casos, tras constatar que la iglesia no se venderá a un particular y que será cedida al Ayuntamiento no pudieron contener las lágrimas, así como a un grupo de niños liderado por un pequeño campanero que, cuando conoció que la enajenación no se materializaría "tocaron a victoria" las campanas del templo.

Asimismo, resaltó el apoyo de alcaldes de otros municipios cercanos que también han respaldado su lucha por "salvar" la iglesia de San Pedro de las Cuevas y evitar que su propiedad pase a manos privadas.

La implicación del alcalde, la intersección del párroco y el apoyo de los vecinos han sido fundamentales para evitar la supuesta venta de la iglesia ya pactada y avanzada a nivel administrativo y para que el Ayuntamiento haya logrado una cesión que permitirá mantenerla abierta al culto religioso, al igual que las de Losilla y Santa Eufemia del Barco.

El acuerdo ya cerrado con el Obispado también garantizará la conservación de una "seña de identidad" de los tres pueblos que, en pleno corazón de la "España Vaciada", han demostrado que la unión es un arma eficaz para la supervivencia y para defender "un patrimonio que es de todos", en este caso, sus iglesias.

