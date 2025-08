A la espera de conocer los resultados de los análisis de las aves muertas en Villafáfila

La aparición de aves muertas en la Laguna de Villafáfila ha llevado a que las autoridades investiguen sobre el tema. Estas apariciones han tenido lugar, principalmente, en la zona de decantación que tiene el Ayuntamiento de Villafáfila.

Tal y como ha explicado Fernando Prada, delegado territorial de la Junta de castilla y León, “las aves han sido recogidas por el personal técnico de la Junta y trasladadas al laboratorio correspondiente en Algete (Madrid) para que se haga el análisis de esta fauna silvestre”. Se trata de una situación que ha causado cierta preocupación entre ornitólogos, técnicos y responsables medioambientales. “Han aparecido algunas aves muertas, no es algo que pueda negarse”, señala el delegado.

Según Prada, aún no se ha llegado a ninguna conclusión, y “mientras tanto son todo hipótesis”. No será hasta que se conozcan los resultados de los expertos que se sepan los motivos tras esta causa: “Cuando tengamos los resultados nos indicarán desde el Ministerio si se declara o no un foco, y a partir de ahí se adoptarán las medidas necesarias que se nos señalen”.