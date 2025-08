Milladoiro, la banda más internacional del folk gallego, en el XIX Festival Nas Portelas de Lubián

En el noroeste de la provincia de Zamora el municipio de Lubián celebra el XIX Festival Folk & Rock Nas Portelas, con dos jornadas llenas de música tradicional, rock y cultura popular. Será los días 6 y 7 de agosto, organizado por el Concello de Lubián con la colaboración de la Asociación Xente Nova y la Banda de Gaitas As Portelas.

Este municipio de la Alta Sanabria se convierte en estos días en centro cultural gracias a su ya consolidado festival de música folk y rock. Lo que nació como una iniciativa para dar visibilidad a este rincón de la provincia, es hoy un referente musical que atrae a artistas de Galicia, Asturias, Valencia, Portugal e incluso Francia.

"Antes del festival, prácticamente nadie conocía Lubián. Ahora vienen muchos visitantes, unos años más, otros menos, según el cartel, pero siempre hay movimiento", explica con orgullo Felipe Lubián, alcalde y uno de los impulsores del evento.

Jornada Folk

Este año, el festival contará con uno de los grandes nombres del folk gallego: Milladoiro, legendaria agrupación con 46 años sobre los escenarios de todo el mundo y que el miércoles estará en el escenario de Fontarbela a partir de las 21 horas. Asegura Lubián que "se ofrecieron ellos mismos y su presencia ha despertado, incluso, el interés de otros grupos de Galicia, que ya se han postulado para futuras ediciones".

Milladoiro, referente indiscutible del folk gallego a nivel internacional, ofrecerá un concierto con algunas de las composiciones más emblemáticas de su trayectoria y ahondará en la belleza de la música de raíz. Una cita imprescindible en Lubián para reencontrarse con la esencia sonora de Galicia a través de uno de sus grandes embajadores musicales.

El otro grupo participante es Guieldu, un grupo de música celta y folk progresivo originario de Asturias.

La primera jornada incluye también la concentración de Bandas de Música Tradicional en la Plaza A Horta Do Cura "un espacio más íntimo junto a la iglesia". Este año participan Banda de Gaitas Abertal da Rúa de Valdeorra ( Ourense), Os Moleirinhos do Gadanha, de Portugal, Atrapallada, de Puebla de Sanabria , la Banda de Música Tradicional CelTúria desde Valencia y As Portelas, la banda local. Lubián ha puesto en valor a la banda local cuyo director, Jonathan, "es un músico reconocido en Galicia y habitual colaborador de Carlos Núñez. Gracias a él, la banda ha viajado y participado en festivales por toda España, promoviendo un intercambio musical que enriquece nuestra comunidad".

Jornada Rock

Actuación de uno de los grupos de rock, en una edición pasada. / Araceli Saavedra

El día dedicado al rock , el jueves 7, contará con propuestas que rinden homenaje a bandas míticas. Una de ellas es la agrupación gallega A Banda Do Elías, grupo formado por músicos de otras bandas que se disolvieron tras la pandemia y llevan en su repertorio temas del grupo de rock español Los Suaves.

También actuará Riders on the Doors, una banda zamorana que interpreta temas de The Doors. "Uno de sus miembros es descendiente un pueblo con solo 11 habitantes. y viene todos los veranos a Lubián. Nos gusta apoyar a quienes quieren tocar en su tierra”, subraya Felipe.

El evento pone en valor la cultura e impulsa la economía local, especialmente el turismo rural. Aunque Lubián no cuenta con muchas plazas hoteleras, desde la organización prefieren no montar campings para no competir con los alojamientos del entorno. "Queremos que la gente se quede en las casas rurales, en el hotel de Padornelo o en apartamentos de la zona. Así también se dinamiza el territorio", explica el alcalde. Y anima a acudir a Lubián estos días de festival por la calidad de los grupos participantes y por la propia belleza del municipio.