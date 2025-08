José Manuel Morán, el "delfín" de Javier Faúndez en Trabazos, renuncia al cargo de concejal

José Manuel Morán Vaquero, uno de los jóvenes más prometedores de la política municipal en tierras alistanas como presente y futuro, ha renunciado oficialmente al cargo de concejal en el Ayuntamiento de Trabazos de Aliste por motivos estrictamente personales y laborales, ya que su actividad profesional le ha llevado a asentarse temporalmente en Noruega.

Joven muy carismático, colaborador y querido en el pueblo era un secreto a voces que era el mejor posicionado para relevar en el futuro como candidato al actual alcalde y presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, que lleva en el cargo 22 años.

José Manuel Morán Vaquero, nació en Salamanca el día 31 de diciembre de 1990, donde viven sus padres Rafael y Luisa, pero manteniendo siempre el vínculo con el pueblo de su abuelo paterno, el famoso curandero Rafael, y con Gallegos del Río, de donde es su familia materna. Su tío Antonio Morán Rivas fue alcalde de Trabazos y durante muchos años, hasta 2023, concejal.

Cuando en la primavera de 2023 recibió la propuesta del PP y muy en particular del alcalde Javier Faúndez Domínguez, no dudó ni un momento en incorporarse a la candidatura que obtenía seis de los siete ediles. "En aquel momento mi actividad profesional me permitía dedicar parte de mi tiempo libre al Ayuntamiento de Trabazos y acepté el cargo con enorme orgullo e ilusión", reconoció Morán Vaquero.

Morán Vaquero (primero por la derecha) con el resto de miembros de la Corporación de Trabazos. | CH. S.

Desde comienzos de 2024 "mi situación laboral cambió y debo de pasar largas temporadas lejos de nuestro pueblo. Confiaba en que se tratara de algo temporal, pero todo indica que esta circunstancia se prolongará e incluso requerirá mayor dedicación profesional. Por ello he tomado la difícil decisión de renunciar al cargo para que otro miembro de la candidatura pueda asumir la responsabilidad y ofrecer al Ayuntamiento la atención que se merece. La ilusión, por si sola, no basta: las tareas municipales demandan una entrega que hoy no puedo garantizar", subrayó.

José Manuel Morán Vaquero es Ingeniero de Caminos por la Universidad de Cantabria (Santander) y, tras terminar los estudios, comenzó inmediatamente a trabajar en la empresa "Tecozam" en el extranjero, primero en Serbia y posteriormente en Eslovaquia, entre 2106 y 2020. Regresó a España ese año y aquí trabajó en diferentes partes del país y también en Portugal. En las elecciones del 28 de mayo de 2023 fue elegido concejal, pensando que no iba a estar ya tanto tiempo en el extranjero, con lo cual podría compaginar la política y el trabajo.

Actualmente desarrolla su trabajo como jefe de obra de "Tecozam" en la construcción del puente "New Sotra Bridge" en la provincia de Hordaland en Noruega: cruzando el estrecho de Knarreavik sundet entre Knarrevik en Fjell y Drotningsvik en Bergen.

Se trata de uno de los puentes suspendidos más grandes del mundo con una luz del vano principal de 608 metros y una longitud de 901 metros, utilizándose tecnologías digitales, tanto en su diseño como en su construcción, así como en su posterior operación y mantenimiento.

Despedida

Se despide José Manuel Morán Vaquero con sentidas palabras: "Quiero agradecer de corazón el apoyo, el cariño y el trabajo compartido a mis compañeros concejales y a todo el personal del Ayuntamiento. Muy especialmente, gracias a nuestro alcalde Javier Faúndez Domínguez, por el afecto demostrado y por los más de 22 años de labor desinteresada que han convertido a Trabazos en el municipio más avanzado de la comarca. Su entrega es y será siempre motivo de agradecimiento para todos los vecinos".

Para Faúndez, José Manuel "es un vecino ejemplar, joven y preparado que siempre ha colaborado y colaborará en lo que pueda. Es un chico joven que está empezando la vida con un gran futuro profesional y su vida laboral y personal ahora es lo primero. Desde el Ayuntamiento agradecemos su trabajo, dedicación y entrega como concejal y como vecino".

Miguel Terrón Manías, alcalde pedáneo de Latedo. | CH. S.

La renuncia de José Manuel Morán Vaquero llevará a la Corporación Municipal al actual alcalde pedáneo de Latedo, Miguel Terrón Manías, un emigrante jubilado que, nacido el 4 de agosto de 1949 en la Raya de España y Portugal, en 1966, con apenas 17 años, dejaba la vida rural alistana para emigrar y ganarse la vida en Suiza y Alemania, trabajando en la hostelería en Locarno y Ascona, hasta que la inquietud por aprender a hablar alemán le llevó hasta Friburgo, una ciudad cerca de la suiza Basilea donde trabajó como chef durante quince años en el Palacio de Cristal.

Trabajador y ahorrador regresó a España afincándose en Madrid donde regentó durante 45 años varias discotecas. Persona sencilla, abierta y trabajadora, desde junio de 2019 desempeña el cargo de alcalde pedáneo en el pueblo que le vio nacer y al que sumará ahora el cargo de concejal.

La Corporación Municipal está integrada por siete ediles de los que seis integran el Equipo de Gobierno del PP: dos de Trabazos, Javier Faúndez Domínguez (alcalde) y José Manuel Morán Vaquero (al que sustituirá Miguel Terrón Manías); dos de Nuez, Manuel Domínguez Méndez y José Manuel Nial Sartal: uno de Villarino tras la Sierra, José Antonio Alvarez Fernández; otro de San Martín de Pedroso, Gabriel Blanco Rodríguez; y uno de PSOE, José Vicente, de Nuez.

Suscríbete para seguir leyendo