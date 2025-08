Empresas se interesan por la gestión de las residencias de Fermoselle

La Asociación Residencia Conchita Regojo, propietaria de los dos centros geriátricos de Fermoselle que en la práctica operan como uno, deberá decidir el 12 de agosto la nueva dirección y administración tras la decisión de Cáritas de desvincularse de los mismos.

El presidente de la Asociación y alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, ha convocado para esa fecha una asamblea general extraordinaria de enorme calado en la medida que de las decisiones que se tomen dependerá el futuro de estos centros residenciales con una disposición de 129 plazas y que emplean a cerca de un centenar de trabajadores.

"Nuestro único interés es que los ancianos sigan con una atención óptima y que el traspaso se realice con todas las garantías para los empleados de los centros, que no pierdan sus derechos y su antigüedad. Es decir que no tienen ni que notar el cambio, con independencia de la empresa que gestione" precisa José Manuel Pilo. Una cuestión clara dentro de la asociación es que "la gestión se va a externalizar, no la vamos a asumir; pero la asociación como dueña de las residencias es la que tiene la última palabra".

El proceso pasa por una subrogación de una gestora a otra, es decir, de Cáritas a la nueva empresa que, según la propuesta de los hasta ahora responsables, sería el Grupo El Niño Jesús. Pero, como ha podido saber este diario, hay algún grupo empresarial más interesado en asumir los centros geriátricos fermosellanos "Conchita Regojo" y "Don Antonio & Doña Esther".

Asimismo la Asociación Residencia Conchita Regojo ha remitido una carta a la Consejería de Servicios Sociales informando de la nueva situación creada tras la renuncia de Cáritas y ya ha contestado en el sentido de que van a estar vigilantes para que no se lesionen los derechos ni la atención de los mayores.

La renuncia a la gestión por parte de Cáritas se basa en las pérdidas económicas anuales que generan las residencias de Fermoselle y que rondan los 200.000 euros anuales, un déficit "insostenible" como apuntaron a este diario fuentes del Obispado.

