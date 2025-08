Rábano revive unas fiestas del pueblo y para el pueblo

Santa María Magadalena, patrona de Rábano, ha logrado el renacer del acogedor y bonito pueblo alistano con unas fiestas patronales donde, durante cuatro días, la hermandad y la convivencia han brillado con luz propia cultivando la armonía entre los vecinos y emigrantes, foraneos y allegados.

Entre todos no solamente lograron festejar sino llenar por unos días el pueblo de alegría al son de las tradiciones, incluida esa comida popular que siempre, entre colores y sabores, ayuda a estrechar lazos, mientras se rememoran tiempos pasados nunca olvidados.

Cuando el jolgorio y las ganas de divertirse salen del corazón no hacen falta grandes orquestas con espectaculares trailers pues se regresa a las raíces y la esencia pura de las fiestas donde los protagonistas son los valores humanos y por tanto las personas y así lo demostraron los niños, adolescentes, jóvenes y mayores de Rábano y cuantos se acercaron a disfrutar junto a ellos.

La jornada dedica a honrar a la patrona fue la que brilló con luz propia pues hablar de la misa y de la procesión en los pueblos son palabras mayores. Santa María Magdalena salió a procesionar en sus andas floridas portadas por jóvenes y mayores. Pero no todo es rezar y luego llegó el baile vermoutr amenizado por el grupo Folklorico Alistano.

Fiestas en Rábano de Aliste / Ch. S.

Disfrutaron también los festajeros de la mejor gastronomía desde la tradicional paella o el guisado o la tortilla de patatas junto a otros productos de la tierra.

Los folcloristas de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos sembraron la tarde con sus tonadas y danzas, ataviados con la rica indumentaria tradicional alistana, haciendo bailar a todos al son de su gaitas de fole, dulzainas y tamboriles. No hubo este año orquesta en Rábano, perso si dos animadas verbenas populares con la discomovil Radiationn y el DJ Segui.

Puede que "no sea la mejor fiesta del mundo, pero lo que cuenta es la unión. Juntarnos todos y disfrutar es el mejor premio que puede recibir un pueblo. Sabemos que el pueblo ya no es el mismo, que falta mucha gente y que ya no hay ganas de música, ni de escuchar voces y la alegría se ha ido apagando cada vez un poquito más, pero no dejemos que las jondrías se acaben, es lo único que le da al pueblo un poquito de vida y lo importante es que se sigan celebrando" esto es lo que piensas los vecinos, y tienen toda la razón.

Es Rábano uno de esos pueblos alistanos, pequeños, pero no por ello menos importantes donde las fiestas patronales fueron, son y deberán seguir siendo los días más importantes del año: "porque las risas compartidas, las canciones mal cantadas, los pasodobles agarrados o el vino derramado, son el orgullo de pertenecer a un lugar, donde se celebran las cosas, con las manos, los pies, pero sobre todo con el corazón. Aunque pasen los años y cambien los tiempos, mientras queden vecinos y memoria, la fiestas de nuestros pueblos seguirán vivas", sentencia Rosa. Quizas se pueda decir más alto pero no mas claro. Rábano sigue vivo y con muchas ganas de vivir.

Rábano de Aliste fue antaño un pueblo importante a nivel poblacional que allá por 1910 vivía sus momentos de mayor explendor al alcanzar los 250 vecinos, un lujo al alcance de pocos pueblos alistanos en aquellos principios del siglo XX. Una época aquella donde Sejas tenía 543, Tola 345 y San Mamed 64. Mientras en la mayoría de los pueblos alistanos se vivió un espectacular incremento de la población durante la Guerra Civil y en la posquerra Rábano se mantuvo estable pero en 1950 había bajado a 247 y en 1960 a 246. En los años setenta y ochenta el éxodo rural causaba extragos y en 1991 ya se había bajado a 145 habitantes. En la actualidad Rábano cuenta con 58 habitantes.