El PSOE lleva a las Cortes el refuerzo sanitario en Sanabria

La petición del refuerzo de médicos planteada por el Consejo de Salud de la Zona Básica de Salud de Sanabria ha tenido eco en el PSOE de Zamora registrando una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Castilla y León. Así lo ha confirmado el procurador socialista por Zamora, José Ignacio Martín Benito, quien ha detallado la iniciativa en la solicitud a la Junta de "un plan de contingencia estival" en la comarca de Sanabra que garantice la cobertura de plazas sanitarias en caso de bajas, vacaciones u otras circunstancias.

La PNL pasa también por el reconocimiento de Sanabria como "zona de difícil cobertura" lo que daría paso a la incentivación del personal sanitario. Reclaman igualmente la dotación de una plaza de fiositerapeuta para la Zona Básica de Salud, así como la progresiva disminución de la contratación de médicos que carecen de la especalidad en Medicina Familiar y Comunitaria para incorporar a estos especialistas con título.

Martín Benito justifica la Proposición No de Ley en la situación "especial" que vive la comarca de Sanabria, acentuada en verano cuando recibe "un aluvión de visitantes". El procurador del PSOE critica a la Junta por "hacer oídos sordos" a las peticiones del Consejo de Salud de Sanabria, reunido esta misma semana, donde se puso de manifiesto el problema de la "gran presión asistencial que padece la comarca en los meses de verano por ser una zona de gran afluencia turística, superando los 705.000 visitantes anuales".

Junto a Martín Benito ha comparecido en la sede del PSOE de Zamora el portavoz de la Mesa por la Sanidad, Jerónimo Cantuche, quien ha vuelto a poner negro sobre blanco los "datos demoledores" de la sanidad pública en la provincia de Zamora, con más de 22.000 pacientes en lista de personas, más de 15.000 sin citar y más de 9.000 pendientes de las primeras citas. "No hau quien lo aguante. Es una situación de dejadez y unas cifras que justifican un trato especial para Zamora" ha incidido Cantuche.

El portavoz de la Mesa por la Sanidad se ha referido también a la situación de la Atención Primaria, "más critica en verano que el reto del año". Y ha cargado contra la "falta de respuesta" de la Consejería de Sanidad a la petición, ya reincidente, para que se puedan realizar extracciones de sangre y otro tipo de analíticas en el consultorio de Coreses evitando el desplazamiento de los pacientes, muchos personas mayores, al centro de salud ubicado en el barrio de San José Obrero al que pertenecen al estar dentro de la ZBS Zamora Norte.

La PNL presentada hace cuatro meses en este sentido "ni siquiera se ha debatido" ha recordado Cantuche, a pesar de la presión de los alcaldes de la zona remitiendo una carta al Consejero de Sanidad.

Cantuche precisa que los accesos a la Zona Básica de Salud no son buenos, argumento que se suma al hecho de que "el servicio público (de transporte) no llega a las horas de la extracción", lo que obliga a la población más mayor y dependiente a optar por el servicio particular (taxi o coches de familiares y vecinos).