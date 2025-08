La línea de bus de Puebla a la estación AV de Zamora se estrena con un solo viajero

Un único viajero subía al autobús fletado por la Junta de Castilla y León, desde el primero de agosto, desde Puebla de Sanabria, pasando por la estación AV Sanabria de Otero de Sanabria, en dirección a Zamora, supliendo la frecuencia de parada de Alta Velocidad desmantelada por Renfe. “La mayor parte de los que viajamos a Zamora han cogido vacaciones este mes”, señala el pasajero que llega a la parada del Arrabal desde El Puente de Sanabria. El termómetro marca 11 grados en la plaza, sin marquesina en la que resguardarse. Y “hace buena temperatura” comenta una de las personas que está en la plaza.

El precio del viaje no es nada competitivo “10, 50 euros, cuando el tren regional son 4 euros y el AV hay días que sale a poco más de 2 euros”. Echa cuentas “te gastas al mes 400 euros” porque al precio de ida hay que ponerle el de vuelta. “Creíamos que el trasporte era gratis”. Comenta que “no creo que vuelva porque no compensa” y la opción es el tren regional. En la misma plaza se anuncian malas noticias para este histórico tren que sale de Puebla “en septiembre u octubre lo van a quitar porque tienen que hacer obras de no sé qué”. Otro torpedo a la línea de flotación del trasporte público de la comarca con la capital, si se cumple el anunció a 1 de agosto.

Primer viajero de autobús en la estación AV de Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

Una de las personas que está en la Plaza para comenzar la jornada de trabajo a las 6:30 de la mañana, despotrica contra un servicio que no se ha planificado. “A las siete sale el tren regional y a las 7:30 tienes el autocar”. Visiblemente enfadado enumera todos los cargos de la Junta y la Diputación para rematar “a esos no los verás aquí a estas horas, ni los verás subir al autobús”. Justifica las críticas “es una decisión más política porque no se ha analizado bien”. Subraya la comodidad de ir a Zamora en tren desde Otero.

Autobús de la Junta que suple al tren / Araceli Saavedra

En la parada del barrio de San Francisco no se sube nadie. En la parada del autobús de Otero de Sanabria el conductor se baja a ver si hay alguien dentro de la estación esperando, pero tampoco hay pasajero. A las siete en punto sale el autobús. La conducción por las carreteras hasta Zamora tiene como principal problema la fauna, con pasos por los que habitualmente cruzan todos los días y casi a todas horas. De la irrupción de fauna tampoco están libres los conductores que circulan por la autovía A-52 o la nacional N-525. El único pasajero que estrenó el servicio tiene prevista la vuelta a la estación de Otero.

Sobre las 8:15 está prevista la llegada a Zamora, la única ventaja es que irá directamente por la autovía A-52 y la N-631, sin paradas. Ni por precio no por tiempo igual el servicio que Renfe ha quitado para las personas que se dirigen a Zamora. La solución sigue siendo recuperar las frecuencias a primera hora desde Otero a Zamora y de Zamora a Otero.

