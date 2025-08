La historia de un regreso a ojos de una escritora sayaguesa

Gemma Armada y la protagonista de su primer libro – "El amor en tiempos de obediencia"– realizaron un viaje de vuelta al pueblo. A las raíces. Hasta ahí las coincidencias entre la periodista nacida en Barcelona, donde pasó infancia y juventud para establecerse en Bermillo de Sayago, la tierra de su madre, y Adriana, la mujer de una novela con la que Gemma Armada da rienda suelta a su gran pasión: escribir. "Siempre me ha gustado escribir y después de un tiempo alguien me empujó y me animó a lanzarme" cuenta la empresaria y madre de dos hijos.

"Tengo cosas en el cajón porque llevo escribiendo toda la vida, pero ahí siguen. Me lancé a hacer algo nuevo, con mucho miedo desde luego, pero la buena acogida de la novela me está dando mucho ánimo para continuar" cuenta esta activa mujer sayaguesa, emprendedora –tiene una tienda de dietética– y siempre dispuesta a colaborar. Ahora es la presidenta de "La Mayuela", desde hace años la asociación inspiradora y promotora de un verano cargado de actividades para vecinos y emigrantes en Bermillo.

En ese contexto Gemma Armada presenta esta tarde –a las 20.30 horas en la Plaza de Requejo de Bermillo de Sayago– "El amor el tiempos de obediencia". Una oportunidad para descubrir los entresijos de este relato concebido como "un homenaje a toda esa gente que en su momento les tocó vivir ciertas circunstancias en las que uno no elegía".

Gemma Armada cuenta la historia de un regreso a los orígenes donde la protagonista descubre aspectos de su pasado que desconocía; secretos que marcarán un punto de inflexión y supondrán un cambio de rumbo en su vida.

Aunque dada la inquietud natural de la autora, el libro era un proyecto que tarde o temprano tenía que salir, la respuesta de sus lectores es todo un revulsivo para embarcarse en nuevos proyectos. "Hay muchas historias por contar. Sin ir más lejos, mi abuela materna me ha nutrido de muchas de ellas" expresa Gemma.