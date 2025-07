El Colegio Rural Agrupado "León Felipe" de Tábara ha abierto excepcionalmente sus puertas en pleno verano para acoger una intensa y animada jornada del programa de la Junta, "Conciliamos Verano", donde los niños del entorno de la Sierra de la Culebra disfrutaron y se lo pasaron en grande escuchando las vivencias y experiencias de la joven de 17 años Ana Bailón, campeona del mundo de Salvamento y Socorrismo Junior en la exigente prueba de rescate con tabla celebrada en Kurrava Beach ciudad de Australia.

"Conciliamos Verano", un programa estival que por primera vez se desarrolla en la cuna del ilustre poeta León Felipe, bajo la organización y coordinación de las monitoras Paula y Nitzy, contó con la presencia de niños de diferentes pueblos: Tábara, Faramontanos, Ferreruela, Escober y Pozuelo.

Una campeona del mundo cuenta su experiencia a niños de la Sierra de la Culebra

Ana Bailón cautivó a los más pequeños con sus valores y aconteceres, introduciéndoles en sus inicios en el deporte cuando solo tenía tres años de edad y que, a fuerza de entrega y constancia, le llevo al podio mundial: "Es muy duro, entrenamos en la playa, en piscina, y en invierno vamos al gimnasio y al río, pero con esfuerzo y ganas se puede conseguir todo".

Sobre su triunfo señalaba: "Cuando ya estábamos llegando, vimos que no había nadie más cerca y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que habíamos ganado el campeonato del mundo. Es un orgullo enorme, porque en Australia hay mucho nivel y la verdad no me esperaba una medalla".

Nada hay más ilusionante para un niño que ver una medalla y ellos pudieron tener en sus manos, ver y tocar, la medalla de oro de Ana Bailón, la cual regalo a cada niño un llavero en forma de “floppy” (la figura que utilizan los socorristas para simular a las víctimas durante los rescates y una réplica de su preciada medalla de oro ganada en Australia: "Hoy me llevo de Tábara muchas sonrisas pues me emociona ver como los niños se interesan por este deporte y ojalá alguno de ellos se anime algún día a practicarlo".

Aunque "Conciliamos Verano" fue una iniciativa que en un principio nacía en 2021 en ciudades como Zamora y Benavente, ahora ha extendido las actividades de ocio, valores y aprendizaje a otras poblaciones más pequeñas del medio rural como es el caso de la villa de Tábara.

Una campeona del mundo cuenta su experiencia a niños de la Sierra de la Culebra / Ch. S.

El programa está dirigido a la atención lúdica a los niños y niñas escolarizados durante el periodo vacacional de carnaval, Semana Santa, verano y Navidad, con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Durante la época estival comprende los días laborables de lunes a viernes entre el 28 de julio y el 29 de agosto

El programa se dirige a familias, personas tutoras o acogedoras con menores a su cargo con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, pudiéndose aumentar hasta los a 14 años cuando se trate de menores con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizados, con carácter general en centros ordinarios del sistema.

Satisfacción entre los padres porque estas iniciativas lleguen también a los núcleos de población del mundo rural de la zona oeste provincial, en este caso concreto a la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, porque "las familias que vivimos en los pueblos pequeños también necesitamos conciliar la vida personal, laboral y familiar".

Suscríbete para seguir leyendo