El cambio de los días festivos en 2026 levanta la polémica en Puebla

Con cinco votos a favor, de los Grupos Socialista y Popular, y tres en contra, Futuro y la concejala no adscrita, el Pleno de Puebla de Sanabria aprobó este lunes el calendario de fiestas para 2026. El principal punto de discrepancia fue el cambio de los festivos de las fiestas de las Victorias, los días 7 y 8 de septiembre, frente a las fechas habituales de 8 y 9 de septiembre. Tras la apertura del único punto del orden del día, por parte del alcalde José Fernández Blanco, la concejala no adscrita, María Martínez Santiago, se mostró “totalmente en contra de que sea fiesta el 7 de septiembre, por una razón muy sencilla, porque no beneficia a nadie. Pienso que lo primero, la fiesta es para los vecinos y para los que se quieran sumar, pero especialmente para los vecinos”.

Consideró además que “es una falta de respeto hacia las tradiciones y hacia el día de difuntos, que sea 8 y 9 como ha sido siempre”. José Ignacio Alonso reiteró que si esos dos días de fiesta no caen en sábado o en domingo “el 8 y el 9 deben ser festivos porque siempre ha sido así. El día 9 siempre fue siempre la fiesta del pueblo, para la gente que era del pueblo, el día de los difuntos”. Cambiar las fechas para que venga gente de fuera “me parece fuera de contexto”.

El concejal del PSOE, Pedro Castronuño Manrique, cerró las argumentaciones de los grupos “las fiestas de Las Victorias desde 1858, si no recuerdo mal, son 7, 8 y 9 de septiembre. No siempre ha sido fiesta local 8 y 9. Si vamos a los archivos seguramente encontraremos fiesta local el 7 y 8, 8 y 9, en función de cómo coincida el fin de semana”. El hecho de que el 9 de septiembre no sea fiesta local “no significa que no vaya a haber fiesta. Todos respetamos a las personas que ya no están entre nosotros y ese respeto es que se hace fiesta el 9”. Llevaron la propuesta tras contactar con la Comisión de Fiestas de 2026 quien también señala esas fechas y “no por una arbitrariedad del equipo de Gobierno”. Reiteró que el día 7 de los Gigantes “es fiesta de calle” y para que participen las familias y los niños. Fernández intervino para precisar que desde que es alcalde “siempre se ha utilizado este criterio”.

Suscríbete para seguir leyendo