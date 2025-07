Sobre la situación de Olmo de la Guareña

Como equipo de Gobierno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Vallesa de la Guareña, nos gustaría hacer algunas aclaraciones y puntualizaciones a la denuncia del grupo Ahora Decide sobre Olmo de la Guareña.

En primer lugar, no es cierto que Olmo de la Guareña sea uno de los pueblos más abandonados de la provincia de Zamora. Posiblemente, si, uno de los mas despoblados, ya que el censo de habitantes no supera en la actualidad los 15. Pero si por abandonado se entiende como carente de algunos de los servicios básicos necesarios para la vida en un lugar determinado, eso entonces, no sería cierto, porque Olmo de la Guareña, dispone de todos los servicios necesarios en cualquier municipio: agua potable; luz, alcantarillado, recogida de basuras y consultorio.

Para el servicio de agua potable a la población y debido a la aparición de arsénico en el acuífero que suministra el agua a Olmo, se dispone de una moderna depuradora, con revisiones periódicas contratadas por el Ayuntamiento, que alertan ante cualquier aumento del arsénico en el caudal y en esa peor situación, el Ayuntamiento se encarga de suministrar garrafas de agua a todos los vecinos.

Dicha depuradora, su control, así como la adquisición de filtros u otros aparatos que puedan deteriorarse, suponen un enorme costo al Ayuntamiento, -en algunas ocasiones sufragados en parte por la Diputación provincial de Zamora- asi como a los vecinos tanto de Vallesa como de Olmo, que han visto encarecer el precio del agua. (Como dato a añadir, los filtros que utiliza la Depuradora y que hay que reponer cada cierto tiempo, rondan los 8.000 euros).

En lo que se refiere a la carretera que une Olmo con Vallesa de la Guareña y a decir de los que escriben “con el mundo”, se solicitó reiteradamente, por parte de la Alcaldesa ante la Diputación, el arreglo del último tramo en dirección a Vallesa, no porque esté en la parte de Vallesa, como un tanto "maliciosamente" se insinúa, sino porque presentaba un deterioro en su parte derecha -según se viene de Olmo- con parte del asfalto hundido y sin nada de arcén, lo que representaba un peligro, precisamente para los que, ante un cruce con otro vehículo, vinieran por esa lado, con la posibilidad del caer en un antiguo canal que además, tiene una cierta hondura.

Por lo demás, la carretera tiene buen asfaltado, y se transita con facilidad, aunque es verdad que es estrecha y carece de arcén.

Tengo que aclarar también, que por esa carretera no circula ningún autobús de transporte escolar porque como ya he mencionado anteriormente en Olmo no hay niños durante el periodo escolar. Hay también algunas otras reivindicaciones, que parten, en su mayoría, de aquellos que vienen a Olmo a pasar unos días de vacaciones, y una de ellas es la restauración de un pequeño parque existente, con elementos de juegos muy deteriorados por el paso del tiempo.

Reconstruir un parque en un pueblo en el que no hay censados mas de quince personas, todas ellas mayores y que la presencia de los niños se limita a unos días en verano, no se ve muy viable. El importe que, posiblemente rondaría entre los 30.000 y 40.000 euros, tendría que ser sufragado a través una subvención concedida por la Diputación, si esta la considerara necesaria y en parte por el Ayuntamiento, cuyos fondos son escasos.

Como consideración personal en este tema, nos gustaría añadir, que los parques para que jueguen los niños está muy bien en las ciudades donde, debido al tráfico, no pueden jugar en ningún otro sitio. Un pueblo y si además es tan pequeño como en el caso de Olmo o Vallesa, es un parque en sí mismo. Sus calles pueden ser recorridas en bicicletas, con patines o simplemente corriendo …; en su frontón se puede jugar a la pelota sin horas y sin pagos, lo que posiblemente sería necesario en zonas deportivas de la ciudad. No hay que desplazarse en autobús ni en coche para llegar a un parque y también se puede estar jugando hasta la hora que los padres o abuelos lo permitan, sin que cierren las puertas… En fín un montón de ventajas para disfrutar y por las que a la mayoría de los niños les gustan los pueblos.

En lo que se refiere a casas abandonadas y en ruinas y que en algunas ocasiones dañan a los edificios colindantes, es un problema al que se enfrentan la mayoría de los pueblos, sean estos pequeños o grandes. El problema radica en el fallecimiento de la persona o personas que solían habitarlos, y el total abandono por parte del resto de familiares vivos que ni tienen interés alguno en el edificio, por lo general ruinoso, ni se preocupan de él. No viven en el pueblo, porque emigraron al norte, (en el caso de Vallesa y Olmo, Asturias y País Vasco), y nadie sabe ni su actual dirección ni teléfono.

El Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo por localizar a dichos parientes, pero en la mayoría de los casos es infructuoso. También la Diputación intenta su localización, infructuosa igualmente. Y, sí, esto es un problema tanto para los vecinos, como para el propio Ayuntamiento de una muy difícil solución que pasaría, quizá, por una nueva legislación que abordara de una manera menos complicada esta situación tan común en nuestros pueblos.