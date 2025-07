Elogio de un sayagués a la "península de granito" y la cultura

Han pasado catorce años desde que un grupo de sayagueses alumbrara un proyecto cultural que, entre sus más de trescientas actividades, ha rescatado la figura del antropólogo José María Arguedas, conmemorado el centenario del Puente de Requejo, participado en los actos del año de Mariano Benlliure o recibido al cineasta Mario Camus. "La Mayuela siempre ha promovido que la cultura sea a la vez producto y escenario de la búsqueda de libertad: nace del esfuerzo común por superar límites, explorar sentidos y crear espacios donde el respeto, la creatividad y la participación libre sean posibles y compartidos".

La "península de granito" y la cultura

Lorenzo Ferrero Garrote es uno de inspiradores de esta asociación cultural que ha presidido durante 11 años, tomando el testigo del recordado Jesús Santiago Panero "Cuqui". Siempre en la trastienda, Lorenzo ha subido este año al escenario para inaugurar el Verano Cultural de La Mayuela 2025 con un pregón donde ha reivindicado los valores de la asociación para "promover el desarrollo de Sayago desde la cultura" sin dejar de ser "críticos y exigentes, pero desde el compromiso y la ejemplaridad".

Aunque pasó la infancia en tierras sorianas, las vacaciones en la casa de los abuelos en Badilla permitieron mantener intacto en contacto con una comarca de Sayago por la que Lorenzo Ferrero ha batallado incansablemente. Luego llegó la escuela en Bermillo con maestras como María Manzano o doña Elina, cuando "riadas de chavales" llenaban las aulas y las calles. Un pregón repleto de recuerdos hacia tantos hombre y mujeres del paisaje de aquellos años. La señora Julia y el señor Santiago, los vecinos trasterrados de Argusino. Evocación de un rosario de sayagueses y vivencias que marcaron la infancia y la juventud de Lorenzo Ferrero. "Retazos, fotogramas que sueltos no dicen nada, pero uno detrás de otro hacen una película que cuenta la historia cotidiana de un pueblo".

Por el recorrido sentimental de Lorenzo igual transitaron ministros que humildes vecinos y, cómo no, acontecimientos como la batalla de esta "península de granito" con el agua a través de la presa de Almendra y el Plan Sayagua.

Y en los últimos años La Mayuela como faro cultural inentendible sin la figura de "Cuqui" y su "amor incondicional a Sayago", así como su compromiso "con la cultura y con la vida... A su alrededor reclutó una legión de amigos, de cómplices del arte, dispuestos siempre a ayudar, a crear, a soñar con él" evocó Lorenzo sobre su amigo, "esa sombra del viejo roble" que inculcó unos valores interiorizados en La Mayuela: compromiso personal, trabajo en equipo, tolerancia, respeto a los demás y resiliencia.

El que hasta ahora ha sido presidente de la asociación invitó a sus vecinos de Bermillo y de Sayago a cultivar esos valores. "Aquí no vale hablar desde la barra del bar, aquí hay que hablar después de haber recuperado una fuente, después de haber abierto una vereda entre paredes, después de haber levantado las piedras de un chozo de pastor..." reivindicó un Lorenzo Ferrero que nunca ha mirado para otro lado cuando se trata de defender a la tierra y a sus gentes. Tantos valores y patrimonio de Sayago. "Cada vez que se cae una pared de piedra, se borra un renglón de nuestra historia" proclamó el sayagués no sin insistir en el valor de la cultura que "no es un lujo, sino un derecho y una necesidad" para vivir "con criterio, dignidad y libertad".

