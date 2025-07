Piden más guardias del Seprona en Zamora para luchar contra los incendios

La asociación profesional IGC (Independientes Guardia Civil) afirma que una plantilla cercana a 25 guardias civiles destinados en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) debe cubrir miles de hectáreas de monte en Zamora, una de las provincias más castigadas por el fuego. IGC advierte de que de mantenerse este modelo "no será posible" evitar catástrofes como la de la Sierra de la Culebra.

Tres años después del devastador incendio en la Sierra de la Culebra, la provincia de Zamora sigue contando con cerca de 25 agentes del Seprona, a pesar de su gran superficie forestal y agrícola. IGC calcula que cada guardia civil debe cubrir, patrullar o vigilar aproximadamente 777 km², una superficie superior a la extensión completa de toda la ciudad de Madrid, una proporción insostenible para garantizar la vigilancia ambiental y la prevención de delitos ecológicos.

“El incendio de 2022 arrasó más de 66.000 hectáreas y demostró que no basta con medios aéreos si no hay patrullas en el terreno”, ha señalado Daniel Fernández, portavoz de IGC. “Es inaceptable que, tras una tragedia de esa magnitud, no se haya reforzado adecuadamente la plantilla”.

La asociación profesional de guardias civiles reclama una revisión estructural del despliegue territorial, la creación de bases operativas permanentes y funcionales y un aumento progresivo del número de efectivos. “No podemos confiarlo todo a la vigilancia remota. El medio rural necesita presencia, proximidad y prevención”, ha argumentado Fernández.

“Nuestro modelo apuesta por concentrar efectivos en núcleos rurales estratégicos, bien comunicados y dotados, desde donde se pueda atender un amplio territorio con eficacia real y turnos 24/7.

IGC reconoce los esfuerzos del Plan Soria como complemento, pero advierte de que, sin una Guardia Civil dimensionada y presente, “la historia puede repetirse”.

Independientes de la Guardia Civil (IGC) es una asociación profesional creada en 2008 para defender los derechos laborales y sociales de los guardias civiles desde la independencia y el compromiso con la mejora del servicio público. Surgida como alternativa a los modelos tradicionales, IGC promueve la transparencia, la dignidad profesional y la igualdad retributiva. Actualmente, representa a miles de agentes en toda España y forma parte activa del Consejo de la Guardia Civil. Su labor se centra en conseguir condiciones laborales justas y una equiparación real con otros cuerpos policiales.