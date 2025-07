La "performance" por las paradas del AVE de Sanabria se "estrena" en Vigo

La "performance" de Sanabria por el AVE llega este lunes al corazón del problema, Vigo, en el epicentro de la supresión de frecuencias de paradas en Otero de Sanabria.

La fecha es clave ya que se cumplen cuatro años de la apertura de la estación. Sorteados los trámites burocráticos y administrativos, Roberto Matellán, Felipe Lagarejo y Pedro Pablo González llevarán desde el municipio de Palacios de Sanabria "el entierro" a las puertas de la Plaza do Rei y la calle Príncipe.

El cuarteto "ataúd" incluido presenta un manifiesto con 10 argumentos que justifican el servicio para una comarca situada al noroeste de Zamora, desfavorecida y con pérdida de población hasta le apertura de la estación de trenes Alta Velocidad Sanabria.

Se realizaron expropiaciones para construir vía y estación, pagando a 1 euro el metro cuadrado, por utilidad pública, pata poner en marcha la Alta Velocidad con el fin de unir personas y territorios. Desde la activación de este servicio ferroviario, el 50% de los pueblos dejaron de perder población.

El 19 de marzo de 2025, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, solicitó al director de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que eliminara algunas paradas del tren para que los habitantes de Vigo llegaran más rápido a Madrid. Desde el 9 de junio esta petición se hizo realidad y Sanabria y Zamora perdieron frecuencias "por no salir 15 minutos antes de cada cabecera".

Renfe ha perjudicado durante mucho tiempo la comunicación con Sanabria al no permitir la compra de billetes con destino u origen en Sanabria, ya que no se ofrecían en línea o se excusa que el tren está lleno, cuando en realidad reservan esos asientos para viajeros que iban o venían a Vigo.

El precio de los billetes es otro disparate, el mismo si se viajaba de Vigo a Madrid (591 km), que de Sanabria a Madrid (347 km) o de Sanabria a Zamora (113) km), que perjudica gravemente a los sanabreses.

Establecen que la población perjudicada es de más de 144.000 habitantes de las comarcas de un radio de 55 kilómetros de Sanabria (5.604 habitantes), Carballeda (2.667), Los Valles del Tera sin Benavente (17.246), Aliste (6.920) y Viana (5.682h), sumando Tras os Montes de Portugal (10.6927).

Recreación del "entierro" ante vecinos de la comarca de Sanabria. / A. S.

Este aislamiento es “en términos profesionales, educativos y médicos. Ya no es posible llegar a Zamora o Madrid para trabajar, estudiar o ir al médico, pero tampoco es posible llegar a Sanabria para trabajar antes de las 10:15. Esto obliga nuevamente a la población de Sanabria y comarcas vecinas a emigrar. Médicos, enfermeros, profesores y empresarios ya han renunciado a sus puestos.

La situación "no va de números ni de rentabilidad, no va de ideologías y sí de realidades porque elimina un servicio que ya se prestaba y deja a estas comarcas mal comunicadas. Se elimina el derecho al trabajo, a la educación y a la sanidad, y sin todo esto no puedes vivir dignamente. Renfe elimina el derecho a la vida".

Esta infraestructura tiene "carácter social" que une personas y territorios. Se expropiaron berras pagando 1 euro el metro cuadrado por Utilidad Pública. Ahora "vemos pasar el tren por nuestras tierras y no podernos subirnos cuando lo necesitamos por una decisión arbitraria".

Denuncian los "privilegios" frente al pago de "mismos impuestos tenemos los mismos derechos". Avalan la igualdad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española. "Unos no pueden llegar antes a costa de otros no lleguen, Y nosotros queremos llegar igual que nuestros hermanos de Vigo".

La distopía es "la incomunicación en pleno siglo XXI . Suprimen trenes en zonas desfavorecidas y vulnerables, condenando a los que no emigran a coger el coche para poder llegar, produciéndose más contaminación, más gastos, más peligros y menos vida".

Estudios técnicos de las consejerías y ministerios de transporte y movilidad siempre han defendido el tren como infraestructura que da vida y progreso. La pregunta que queda en el aire para los promotores de la protesta es si "Abel Caballero, Álvaro Fernández y Oscar Puente, sinceramente ven a sus hijos y nietos viviendo dignamente en comarcas como Sanabria sin las frecuencias de trenes que les permitan llegar al trabajo, al médico, a la educación, a la cultura, a los familiares...a la vida".

